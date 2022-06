La Sacra patrimonio Unesco: passo avanti nella candidatura

La Sacra di San Michele e altri sette complessi monastici benedettini italiani mirano a diventare patrimonio dell’umanità Unesco. L’iter per far ottenere l’ambito riconoscimento è lungo e complesso, un percorso a tappe che richiede la predisposizione di una documentazione approfondita e rigorosa redatta da un comitato scientifico composto da esperti nello studio e nella valorizzazione del territorio e del patrimonio storico-artistico. Per sostenere la Sacra, Torino ha messo in campo alcune delle proprie migliori professionalità, con un gruppo di lavoro cui partecipano il Politecnico e la Consulta per la valorizzazione dei Beni artistici e culturali, che ora stanno lavorando all’ultimo step della procedura, che consiste nella presentazione del Piano di gestione, un articolato e complesso documento che illustra i meccanismi di protezione e valorizzazione dell’abbazia, implementandoli e monitorandoli periodicamente.

«Numerosi partner del territorio – spiegano dal Politecnico – hanno già manifestato l’interesse a fornire il supporto economico indispensabile alla finalizzazione della procedura e al coinvolgimento dell’opinione pubblica, delle amministrazioni, degli imprenditori locali, dei cittadini e delle loro associazioni». Enrico Moncalvo, referente scientifico per il sito della Sacra per il Politecnico commenta: «La Sacra e i segni visibili del paesaggio monastico antico non possono rimanere testimonianze alte, ma isolate; devono invece essere integrate in una percezione storico territoriale ampia, che arrivi fino alle testimonianze industriali degli ultimi due secoli». Giorgio Marsiaj, presidente della Consulta, aggiunge: «Abbiamo accolto con favore la richiesta di partecipare alla promozione degli studi e delle azioni necessarie ai fini della candidatura. A questo scopo formalizziamo l’intenzione di sostenere la candidatura, gli studi sul sito già affidati al Politecnico, grazie alla già stretta collaborazione tra i nostri due enti. A breve prenderanno dunque avvio i lavori per il Piano di gestione della candidatura e, a seguire, altre azioni comuni e condivise, nell’ambito della didattica e dell’innovazione per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico del nostro territorio».

«La Sacra di San Michele per il territorio su cui insiste e la circonda da più di mille anni non è solo un testimone di pietra muto ma una parte viva che parla al cuore e all’immaginario di tutti noi – conclude Dario Fracchia presidente di Terre di Sacra – Tanto è vero che per la sua unicità è stata scelta come simbolo del Piemonte».