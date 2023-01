La rotta bianca dei fuggitivi

Camminano in fila indiana, uno dietro l’altro, attenti a qualunque rumore, ad un ramo spezzato, o a qualcosa che riveli una presenza umana. Sono marocchini, afghani, nigeriani, algerini, iraniani. Quasi tutti uomini, qualche ragazzo e pochissime donne. Sono anime in fuga, in viaggio da mesi, qualcuno addirittura da più di un anno. Sanno che la frontiera con la Francia è lì vicino, oltre a quella roccia che emerge dalla neve. E temono soltanto le divise blu della gendarmeria che può spezzare il sogno e rimandarli indietro. C’eravamo anche noi, ieri, mentre nel rifugio di Oulx questi fantasmi senza passaporto si preparavano all’ultimo miglio. E vestivano abiti pesanti donati loro dalla carità. Camminare con loro affondando nella neve verso quel confine che per noi è sparito con il trattato di Schengen, fa comprendere un’altra faccia dell’immigrazione. Lontana dalle immagini dei gommoni con il loro carico di disperazione. E ci fa scoprire che sono tanti, anche duemila ogni mese, partiti da mondi lontani e dopo un viaggio infinito attraverso i Balcani che arriva fin qui, sulla nostra neve. Ma la frontiera, così vicina, è come una rete da ping pong e molti che tentano la traversata della montagna, tornano indietro accompagnati dai gendarmi. Controlli in uscita non ce ne sono, ovviamente. Forse perché fa comodo che se ne vadano, e che i riflettori restino accesi sui porti. È l’altra faccia, quasi segreta, dell’immigrazione clandestina.

