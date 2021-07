La rivolta degli inquilini Atc: «Sgomberate quei 5 alloggi»

Cinque occupazioni abusive finiscono nel mirino degli inquilini delle case popolari di via Scarsellini 12. A Mirafiori Nord, così come in altri quartieri torinesi, cresce il malumore per gli appartamenti “conquistati” dalle famiglie nomadi dopo lo sgombero del campo di via Germagnano. «Non siamo più liberi nemmeno a casa nostra» così racconta la signora Ernestina (nome di fantasia), che si è rivolta al nostro giornale per denunciare i problemi di convivenza con gli abusivi.

Continui disagi

Problemi che sembrano crescere di settimana in settimana. Tra camper, rifiuti abbandonati nei cortili e nelle parti comuni e un via vai infinito di bambini. «Di mattina tutto tranquillo – dichiarano altri cittadini -, poi dal tardo pomeriggio alla sera siamo costretti a fare i conti con schiamazzi e disturbo della quiete pubblica». Situazione molto simile a quelle già denunciate in corso Lecce, via Aosta, via Bologna e via Ghedini. Dove sono state persino raccolte delle firme per chiedere un intervento delle forze dell’ordine. Ma al momento dei paventati sgomberi, e delle ricollocazioni, ancora nessuna traccia. Nonostante siano passati sei mesi dalla firma del protocollo regionale.

La replica

Un caso, quello delle occupazioni, che da dicembre viene seguito passo dopo passo dall’Atc. Il cui numero verde è assaltato dalle lamentele degli inquilini. «Nel complesso di via Scarsellini 12 – spiegano da corso Dante -, alle scale F, L e G risultano da tempo cinque occupazioni abusive notificate con notizia di reato. Queste occupazioni sono naturalmente all’attenzione del tavolo interistituzionale costituito in prefettura per il monitoraggio di questo fenomeno, cui competeranno le decisioni sulle azioni da intraprendere». Nel complesso, in compenso, sono previsti importanti lavori di riqualificazione energetica grazie al Superbonus 110%. L’assemblea, infatti, ha da poco affidato i cantieri.