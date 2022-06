La rivincita di Harry e Meghan. Ma il colpo di scena è di Pippa

Tra andare, tenendosi in disparte per non rovinare la festa, oppure non andare scatenando un nuovo mare di polemiche, Harry e Meghan hanno scelto la prima soluzione. E hanno fatto bene. Perché la festa per il Giubileo di Elisabetta II si è risolta anche con un loro personale trionfo dopo mesi di critiche, anche feroci, alla coppia. Certo all’apparenza c’è ancora molto da risolvere, ma intanto i Fab four, i Fantastici Quattro della monarchia britannica si sono ricomposti. William e Kate una parte, i Sussex dall’altra di nuovo insieme almeno per le foto ufficiale. Harry non si faceva vedere con tutta la famiglia a Londra da almeno due anni e nel frattempo è arrivata anche Lilibeth che nel weekend ha festeggiato un anno. La festa per la piccola è stata privata ma poi ci sono state le occasioni pubbliche, come la messa di ringraziamento per i 70 anni di regno della nonna nella cattedrale di St. Paul, la stessa in cui si erano spostati Carlo e Diana.

Divisi in chiesa, un po’ più vicini nella vita e poco importa se non ci siano immagini dell’incontro tra Elisabetta e i suoi bis nipoti. Quello che conta però era successo poco prima. Una folla enorme si è radunata fuori dalla chiesa e mentre la coppia saliva i gradini, sono anche partiti gli applausi. Tutto il contrario di quello che è stato riservato al premier, Boris Johnson, ricoperto da una bordata di fischi. Poi si sono seduti accanto alla principessa Eugenie e al marito Jack Brooksbank (che a febbraio erano andati in California a trovarli) e approfittando del fatto che la regina era rimasta a casa, si sono ritagliati una nuova fetta di popolarità. Non torneranno indietro, questo non è nei piani. Ma almeno sanno che possono tornare in Inghilterra senza rischiare.

Mancava giusto un colpo di scena, è arrivato alla fine. Al Platinum party di domenica c’era anche Pippa Middleton. In disparte ma si è fatta notare perché la sorella di Kate aspetta il terzo figlio (dopo Arthur, 3 anni, e Grace, 14 mesi) e il pancino comincia a diventare evidente. Tutto perfetto. Sipario.