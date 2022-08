La rivincita del minestrone

Mentre a Torino compaiono i primi manifesti elettorali di Conte con un tempismo che potrebbe far pensare a una propaganda grillina assai mordace e la campagna elettorale non lesina sorprese, sostituendo più che degnamente il calcio mercato con gli “acquisti” di Letta, gli zombie di Grillo e il gioco degli scacchi con le candidature del centrodestra, noi ci becchiamo ad agosto un’inflazione che già supera l’8 per cento e un carrello della spesa che sale velocemente verso il 10 per cento di aumento, battendo ogni record, compresi quelli della Prima Repubblica e in particolare quello del 1984. Una situazione delicata da cui ci si aspettano proposte anzi soluzioni, dalla politica che per ora pare affaccendata in ben diverse questioni. Confidiamo nel buonsenso che potrebbe essere, almeno questa volta, il comune denominatore di chi cercherà i nostri voti. Aspettiamo fiduciosi le ricette per il futuro. Ma intanto, mentre il nostro Pil accelera al 3,4% e salgono gli occupati, compresi quelli che sono riusciti ad acchiappare un contratto di lavoro a tempo indeterminato, le famiglie frenano sugli acquisti. I saldi dell’abbigliamento non sono stati il toccasana che il settore moda si aspettava (-15%) e soprattutto soffre il carrello della spesa. La frenata è secca: a Torino e in Piemonte la spesa è calata di almeno 70 milioni in poche settimane e le previsioni per l’autunno vagheggiano addirittura di 150/170 milioni. A consigliare prudenza c’è l’incremento delle bollette, lo sappiamo, il caro benzina, l’aumento speculativo sui prezzi in generale. Ma anche il clima di incertezza che si percepisce persino nei discorsi da bar. Intanto la carne si vende meno (-15%), e pure la gastronomia, la pasticceria. Senza parlare delle sfiziosità. Spesa da carrello anni ‘60/’70. Con tavole apparecchiate con pasta, riso e verdure. Torneranno i minestroni, che erano il piatto forte di mia nonna? Facezie a parte, la situazione che si dovrà affrontare alle prime avvisaglie dell’autunno non è rosea. E allora? Allora tocca alla politica mettere mano ai correttivi, ma badate bene, non ai bonus improvvisati e una tantum. Pensare per esempio all’eliminazione almeno temporanea dell’Iva sui beni di prima necessità? Potrebbe essere un’idea, sfruttando i maggiori introiti dell’erario derivanti dall’aumento sconsiderato dei prezzi energetici.

