L’illusionista Luca Bono scherza con Ronaldo: “Non serve togliere la Coca Cola…” [IL VIDEO]

Continua a tenere banco il caso delle bottiglie di Coca Cola rimosse dal banco della conferenza stampa da Ronaldo. Oltre alla polemica tra sponsor e squadre di calcio, anche i social stanno facendo rimbalzare l’argomento. L’illusionista torinese Luca Bono, abituato a commentare l’attualità con video magici, propone con la consueta simpatica ironia, una soluzione rivolgendosi al popolare calciatore che ha dichiarato di preferire l’acqua alla bibita americana: “Caro Cristiano, la prossima volta lascia la Coca Cola al suo posto: devi solo togliere lo zucchero…con un po’ di magia! (…e la caffeina, i coloranti…)”.

IL TOUR DELL’ILLUSIONISTA

Luca Bono, campione italiano di magia e allievo di Arturo Brachetti, questa estate sarà in tournée in coppia con il ventriloquo Andrea Fratellini (vincitore di Italia’s Got Talent) con lo spettacolo “Magic & Voice” che sarà a Biella, Ivrea e Borgomanero a luglio. Nell’attesa di riprendere il tour teatrale de “L’Illusionista”.

Luca Bono Vs Ronaldo: La conferenza stampa e la Coca Cola from Dario Duranti on Vimeo.