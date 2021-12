La ripartenza lenta del circolo: «Spese difficili da sostenere»

La paura, a un anno scarso dall’ultimo lockdown, la fa da padrona anche nei circoli ricreativi. È il caso della bocciofila Madonna del Pilone di viale Michelotti, dove i frequentatori del circondario sono, o meglio erano, soliti darsi appuntamento per una partita di bocce o di carte, o anche per una semplice bevuta in compagnia di un giornale, un caffè, e qualche sigaretta. Infatti, da un mese a questa parte, il circolo ha dovuto chiudere il padiglione esterno dove gli iscritti sono soliti radunarsi per le sfide a bocce, perché la ripresa stenta a decollare, la condizione del personale è quantomai precaria e le spese sono difficili da sostenere in assenza di introiti fissi garantiti.

«Fino allo scorso mese i frequentatori erano più tranquilli perché trascorrevano il loro tempo fuori, mentre ora le attività sono bloccate per paura e non si può leggere nemmeno più il giornale; la situazione è completamente in stand-by e lo spauracchio di una chiusura totale è sempre costante e incombente. Alcuni anziani sono venuti a portare gli addobbi natalizi e ci hanno detto che preferiscono rimanere a casa. A causa della cessazione della maggior parte delle attività, ci siam visti costretti a donare alcuni alimenti che avanzavano all’istituto delle suore». Questo è quanto riferisce laconicamente la responsabile del servizio ristorazione. La testimonianza fattuale di queste parole trova conferma in una bocciofila deserta, spettrale e con appena un visitatore occasionale che sorseggia un caffè al bancone del bar. All’esterno qualche addetto ripulisce il cortile dal fogliame e nulla più. Un rigido e austero scenario di fine autunno è lo sfondo più idoneo a descrivere un circolo deserto e bisognoso di vita che, tutt’oggi, stenta a svilupparsi. Nonostante questo, il personale sorridente nutre piena fiducia nei tempi che verranno.