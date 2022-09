La regina Elisabetta sta male: medici preoccupati. Tutti i figli nella residenza scozzese di Balmoral

La regina Elisabetta II sta male, al punto che i medici si dicono “preoccupati” per la salute di Sua Maestà. La sovrana si trova attualmente nella residenza scozzese di Balmoral, dov’è già stata raggiunta dall’erede al trono, il principe Carlo, e dalla consorte Camilla, insieme agli altri tre figli della regina Anna, Andrea ed Edoardo.

In arrivo da Londra anche il principe William, secondo in linea di successione. Da quanto si apprende, è in viaggio dagli Stati Uniti verso la Scozia anche Harry, ma senza Meghan. Mentre numerose persone si sono radunate davanti ai cancelli di Balmoral, arrivano parole di sostegno alla regina – 96 anni – da ogni angolo del globo. “Tutto il Paese è preoccupato” ha detto la nuova premier Lizz Tuss, che, solo due giorni fa, aveva incontrato la regina Elisabetta, apparsa piuttosto provata, per il passaggio di consegne con Boris Johnson.

Interrotto il cambio della guardia a Buckingham Palace. Come da protocollo, tutti i conduttori in onda su Bbc sono vestiti a lutto: stop alla normale programmazione, verranno dati solo aggiornamenti sulle condizioni di salute della sovrana.