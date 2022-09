La ragazza lo molla, lui le canta la serenata. Ma il finale…è tutto da ridere!!

La serenata finisce in malo modo!! Il video, postato su Youtube, mostra un tizio che intona una canzone alla ragazza che lo ha appena mollato. Chiaro il suo tentativo: riconquistare il cuore dell’amata. Il finale, però, non è di quelli lieti. Di punto in bianco, infatti, sulla scena spunta un tizio che invita il cantante a togliere il disturbo urlandogli contro e gesticolando in malo modo. Ora, chiariamo: il video è evidentemente un “fake“, tuttavia le risate che scatena sono di quelle…autentiche!!