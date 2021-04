La raccolta fondi per la Sabin: un nuovo look con 5mila euro

“Riprendiamoci il cortile!” è la campagna di crowdfunding avviata il 15 marzo da Architettura Senza Frontiere Onlus per avanzare nella riqualificazione della grande area esterna dell’istituto Sabin di corso Vercelli, attraverso la realizzazione di un campo da gioco e di un’aula per la didattica all’aperto di cui potranno usufruire più di 500 bambini (354 stranieri). Sono stati superati i 2/3 della somma necessaria (circa 5mila euro) a realizzare la prima parte delle opere, cifra che deve essere raggiunta entro il 14 maggio affinché non venga vanificato il lavoro sino a qui svolto.

Attraverso laboratori partecipativi e collaborativi su tematiche ambientali e sui beni comuni, la Onlus piemontese ha sensibilizzato i bambini e li ha coinvolti nel ripensare il cortile della loro scuola, con l’obiettivo di renderlo un luogo bello e accogliente che possa rispondere alle loro necessità e ai loro desideri. In un quartiere periferico come Barriera di Milano molti bambini hanno solo quel cortile per giocare all’aperto e oggi più che mai, in tempo di pandemia, è necessario avere spazi capaci di accoglierli in totale sicurezza per poter offrire loro nuove esperienze e nuovi stimoli all’apprendimento.

Il progetto del cortile è ispirato alla storia a staffetta inventata dai bambini della Scuola Sabin durante i laboratori svolti negli anni passati, ed è suddiviso in lotti che verranno utilizzati e vissuti sia dai bambini che dalle famiglie, seguendo la loro destinazione d’uso. Le scelte sono state fatte e saranno sviluppate nell’idea di ridare all’area una nuova veste, più vicina alla comunità, arricchendola di specie diverse, con alberi ad alto fusto, siepi e rampicanti, ma anche aree di sosta e di gioco. Le diverse specie contribuiranno alla realizzazione di un giardino capace di offrire spunti e stimoli durante il ciclo delle stagioni.