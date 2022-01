La procura indaga sul 18enne morto dopo due visite in ospedale

La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte di Mathias Monnier, il giovane di 18 anni di Sauze d’Oulx che ha perso la vita meno di due giorni dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale. È stata disposta l’autopsia per accertare le cause del decesso, che sarebbe da attribuire a un trauma addominale che non sarebbe stato accertato in tempo in nessuno dei due ospedali in cui è stato visitato: Susa e Rivoli.

Nella notte di venerdì 21 gennaio, il 18enne ha avuto un incidente stradale sopra Sauze d’Oulx, in località Tachier. Sul momento non ha avuto problemi evidenti ed è rientrato a casa, dove però ha cominciato ad accusare forti dolori. Così sabato mattina, la famiglia ha deciso di accompagnarlo all’ospedale di Susa per quella che avrebbe dovuto essere una semplice visita di controllo. Purtroppo la situazione invece ha avuto un imprevisto risvolto negativo ed è precipitata nel giro di poco tempo: Mathias è stato trasferito con urgenza all’ospedale di Rivoli, dove è poi deceduto.

Dai primi accertamenti del medico legale infatti, il ragazzo aveva una grave emorragia addominale ma sarebbe stato sottoposto a una Tac al cranio e una radiografia al torace. L’inchiesta dovrà accertare se nei due ospedali sono stati fatti gli esami corretti e se era possibile individuare l’emorragia e, nel caso, salvare il giovane. Come tanti altri ragazzi della sua età, Mathias aveva la passione per le moto e lo sci, faceva parte dello Sci Club Sauze d’Oulx ed ha frequentato il Formont, istituto per la formazione professionale di Oulx. Era un ragazzo molto conosciuto in Valle, in quanto la sua famiglia ha il ristorante Grange Tachier di Sauze d’Oulx.