La polizia sgombera la piscina-dormitorio di tossici e disperati

Tre materassini con cuscini, vestiti e qualche coperta per la notte. Intorno un tavolino, fornelli, un divano con oggetti personali e persino dei libri su uno scaffale. Sui muri qualche disegno e quadretto. Quella che a prima vista sembra, quasi, una comune camera da letto in realtà è un ex spogliatoio di un impianto natatorio ormai in disuso, trasformato da qualche settimana in rifugio di fortuna di alcuni sbandati. Cinque, così risulta, quelli identificati ieri mattina, all’alba, da polizia di Stato e municipale. Uomini e donne, con storie travagliate, che dopo lo sgombero della Gondrand avevano trovato rifugio poco oltre il parco: nei locali della vecchia piscina Sempione, ormai abbandonata da dieci anni.

Hotel per invisibili

Un rudere, lontano parente dell’impianto fiore all’occhiello del quartiere Barriera di Milano. Un luogo spettrale, con enormi vasche vuote da un lato e spogliatoi diventati il rifugio perfetto di chi ha perso tutto dall’altro. Un dedalo di stanze, piccole e grandi, dove spunta anche una tenda e qualche materassino. Qua e là rifiuti ovunque, biciclette e un passaggio “segreto” nascosto in mezzo all’erba alta. Da via Toscanini, dove gli abusivi andavano e venivano. Una vita da fantasmi, interrotta ieri dall’arrivo delle forze dell’ordine che hanno scoperto persino una piscinetta abusiva. Già, perché gli occupanti (alla faccia del risparmio) avevano riempito d’acqua una grossa vasca. Lì si facevano il bagno tutti i giorni, così i tecnici intervenuti a tempo debito hanno dovuto anche interrompere la fornitura e chiudere i tubi.

«Parco sicuro»

A due passi dalla piscina abusiva un altro impianto chiuso per problemi strutturali (la Rari Nantes) e un altro, il Gar Rebaudengo, frequentato dagli amanti del padel e del calcio. Un evidente problema di sicurezza, al momento risolto con il blitz. Uno sgombero che da solo non può bastare: entrare continua a esser troppo facile, vuoi per quelle inferriate così basse che per un uomo atletico rappresentano uno scherzo. Da qui, dunque, parte la fase B: la necessità di trovare un progetto per recuperare la struttura, prima che altri provino a occuparla ancora. «Ringrazio le forze dell’ordine per l’intervento – ha commentato l’onorevole di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli . La piscina si trova vicino a un parco giochi frequentato da molti bambini e famiglie. Non possono in nessun modo essere ostaggio degli spacciatori. Chiediamo un intervento di riqualificazione da parte della Città». Soddisfazione anche da parte del presidente della Circoscrizione 6, Valerio Lomanto, che in una settimana ha ottenuto due sgomberi: prima la fabbrica di via Cigna e ora la piscina-dormitorio al servizio di tossici e disperati. «Lo sgombero è una buona notizia – rincara Lomanto -, che dimostra quanto sia importante pungolare l’amministrazione comunale al fine di ottenere interventi concreti. Lo stiamo facendo dalla Circoscrizione, lo faremo dal Governo».