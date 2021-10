La politica sale in tram. Promessa di Damilano: «Biglietti bus a 1 euro»

La politica sale in tram e lancia una proposta shock: tagliare il prezzo del biglietto da 1,70 a un euro. L’ultima promessa del candidato sindaco del centrodestra, Paolo Damilano, prima di chiudersi nel silenzio elettorale arriva dal mercato di Porta Palazzo. L’idea di tagliare il costo dei biglietti dell’autobus è maturata tra le fila di Forza Italia e pare essere appoggiata tanto dal presidente della Regione Alberto Cirio, quanto dall’assessore Andrea Tronzano, che in caso di vittoria salirebbe all’incarico di vicesindaco. Uno sconto del 40% che farebbe molta gola ai torinesi. Meglio, agli elettori che domenica e lunedì sono chiamati a votare. E lo sa bene Paolo Damilano, che ieri mattina nel mezzo del mercato brandiva un biglietto del bus con sopra scritto a pennarello: “un euro”. L’ultima carta per convincere i torinesi. Non più sogni faraonici, ma la promessa di poter viaggiare sui mezzi pagando solamente un euro. A spiegare come la manovra si possa realizzare concretamente, nei primi cento giorni di mandato, è proprio Damilano, sostenuto da Antonio Tajani e Licia Ronzulli .

«L’ultimo incasso da biglietti singoli di Gtt, prima della pandemia, è quello del 2019 e ammontava a 40 milioni di euro – spiega -. Con il biglietto a un euro l’incasso scenderebbe a circa 23 milioni». Mancherebbero tra i 16 e 17 milioni di euro di entrate, posto che i flussi si mantengano sui i livelli del 2019. «Saranno integrati dalla Regione nell’ambito di un progetto di promozione del trasporto pubblico e di attenzione alle politiche ambientali che il Piemonte sta trattando con Roma» assicura Damilano e Cirio e Tronzano gli sono testimoni. «Ci eravamo già confrontati e avremmo messo in pratica questa strategia nei primi giorni di lavoro». In altre parole, paga la Regione. «Chi dice di no è perché non ha il coraggio di immaginare un futuro diverso» conclude Damilano.

«Impossibile»

A dire “no” è prima di tutti il suo avversario, Lo Russo. «È una proposta priva di credibilità» attacca. «Una mossa da ultimo giorno di campagna elettorale fatta credo per raccattare voti». Lo Russo poi non manca di sottolineare come non sia nemmeno nel programma elettorale. «Gtt è un’azienda con cui non bisogna scherzare – aggiunge il professore del Politecnico -. Se si fanno delle proposte, devono esser serie e concrete e soprattutto bisogna dire dove si prendono le risorse economiche». Ultimo affondo, da parte di chi ha fatto delle corse in tram uno dei principali strumenti della sua campagna elettorale. «Mi sembra davvero una proposta poco seria».

A saltare sulla sedia poi è l’oramai ex assessore ai Trasporti Maria Lapiatra. «Se La Regione aveva i soldi per migliorare il trasporto pubblico locale, poteva darceli prima» reagisce l’assessore che più di tutti ha visto da vicino Gtt sull’orlo del baratro. «Una azienda di trasporto pubblico deve finanziarsi con la bigliettazione per il 35% dei suoi costi – spiega Lapietra -. Quindi è abbastanza impensabile diminuire il costo dei biglietti. Mi chiedo soltanto come mai Regione non abbia usato in piena emergenza climatica le sue risorse per migliorare il trasporto pubblico e sarebbe disposta a farlo ora».