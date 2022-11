La piòla di Gina dël port

Non c’è nulla di strano nel vedere una quarantina di anziani dai 50 agli 80 seduti a tavola per onorare una tradizione come la cena di Santa Caterina d’Alessandria, protettrice delle sartine (che a Torino si chiamano caterinette proprio per quello), degli studenti universitari (che non lo sanno) e in particolare dei goliardi torinesi (che lo sanno, e per quello il 25 novembre di ogni anno fanno il Gran Ballo delle Caterinette). Il Gran Ballo dei giovani era ieri sera. La sera prima c’è stata invece la tradizionale cena dei Commendatori di Santa Caterina, onorificenza istituita dal Rettore Dianzani nel 1991. Da allora la sera del venerdì più vicino al 25 gli insigniti mangiano la toffèja (crema di fagioli con dentro cotenne e piotìn), un piatto piemontese antico e tradizionale, secondo come tipicità solo alla bagna caoda. La mangiano in una delle pochissime piòle rimaste, quella di San Marchese, che chiamano scherzosamente San Tampax. Una piòla del ‘700, nascosta in una stradina cieca al fondo a via Lanzo, ma così ben condotta da Ezio, sua moglie e la figlia Giulia, che da qui a Natale è tutto prenotato. Altro che crisi dei ristoranti! Basta saperci fare. C’è ancora una cosa strana, in quel gruppo di vecchi: invitano sempre i giovani più in gamba, e tutti insieme cantano. Cantano bene, come una volta. Il menù è sempre uguale: un salamino nel piatto quando ti siedi, poi arriva la forma intera di gorgonzola offerta dal Pontefice, quindi la toffèja a volontà (in anni passati sono arrivato a mangiarne 4 piatti), un secondo con contorno, mandaranci, barbera ad libitum, caffè e grappa sul tavolo. Non c’è nulla di strano. Ma scalda il cuore.

