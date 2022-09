La Pellegrini e il grande passo: «Ora c’è quella magia in più»

Sono passate alcune settimane, ma l’emozione è sempre viva. A confermarlo, Federica Pellegrini e Matteo Giunta a “Verissimo”, perché l’ultima volta che erano passati a trovare Silvia Toffanin erano ancora fidanzati e il matrimonio, tutto da preparare. Adesso invece hanno uno status diverso, per sempre. E la campionessa olimpica confessa che è una sensazione particolare: «Mi fa strano chiamarmi moglie anche se adesso è come se ci fosse quella magia in più. Quella giornata è stata emozionante, eravamo felicissimi, io sono credente, vengo da una famiglia molto credente e il matrimonio è stato sempre molto importante. La mia preoccupazione era mio padre, lui alla fine lasciava la sua bambina a un altro uomo ed è un giorno cruciale e io ero più preoccupata per la sua reazione che la mia».

Emozionata lei, che pure di sensazioni così forti in gara ne ha vissute tante. Ancora di più lui che invece sembra sempre imperturbabile: «Non volevo piangere, volevo vivermi quel momento con naturalezza e non fermare le emozioni. Quando l’ho vista in lontananza è stato un colpo al cuore ed entrata, mi ha guardato e ci siamo emozionati insieme. Poi anche io, non ce l’ho fatta quando suo padre mi ha detto: “Ti consegno la mano di mia figlia”». Perché entrambi riconoscono che le rispettive famiglie sono la loro fortuna, un modello da imitare soprattutto per le mamme, anche se adesso tocca a loro costruire una vita insieme. Famiglia significa anche figli: «Adesso è il mio sogno, è il nostro sogno. Speriamo ma è tutto nella mani della natura», confessa Federica che comunque non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare mamma in tempi abbastanza brevi, perché non di solo lavoro può vivere adesso. Anzi, il nuoto, anche se è stato il grande amore della Pellegrini e le mancherà per tutta la vita, adesso deve passere in secondo piano, perché c’è un’esistenza da riorganizzare. Ora è libera di godersi la sua nuova vita e il suo Matteo. E la dichiarazione d’amore del marito mette d’accordo tutti, perché spiega che da quando stanno insieme i suoi occhi sorridono sempre e il merito è soltanto di quella che ora è diventata sua moglie.