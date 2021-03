La Pasqua è più buona con le ricette di Claudia: tante idea da portare in tavola

Flan di asparagi con salsa al parmigiano e insalata russa, torta pasqualina e vitello tonnato, lasagna con pesto di zucchine e crespelle agli asparagi, coniglio in umido, capitana di melanzane, panna cotta al pistacchio e semifreddo al lampone. Se a Pasqua e Pasquetta non potete andare al ristorante e non avete voglia di cucinare, la soluzione è una sola. Puntare sul ricchissimo menù pasquale di CuoreSapore, il vero laboratorio gastronomico nel cuore di Torino che ancora una volta propone una vastissima scelta di ricette già pronte.

Tutti piatti senza glutine, adatti per gli intolleranti ma buoni per accontentare i gusti di tutti. In particolare per il menù di Pasqua le prenotazioni dovranno pervenire entro mercoledì 31 marzo e la consegna sarà in negozio sabato 3 aprile dalle 9 alle 13.30 ma anche dalle 16.30 alle 19.00 (ma sono anche previste consegne a domicilio da concordare al momento della prenotazione.

Ogni giorno dal laboratorio di CuoreSapore escono ricette di tutti i tipi, da gli antipasti ai dolci, adattate anche alla stagionalità dei prodotti. Menù tutti da scoprire e che nascono dalle idee di Claudia, che ha un occhio attento alla tradizione (dal 15 marzo, ad esempio, zeppole tutti i giorni) ma è attenta anche alla sperimentazione.

CuoreSapore, via Genova 19 b, Torino. Tel: 011.5856073. Orari: da lunedì a venerdì 9-13.30, 16.30-19, sabato 9-13.30, www.facebook.com/cuoresapore.it