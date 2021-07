La nuova Juve riparte da CR7: «Centrale al nostro progetto»

Nuovo corso, vecchie tematiche: nel giorno delle presentazioni dei nuovi volti dirigenziali, quelli dell’amministratore delegato area Football Maurizio Arrivabene e del football director Federico Cherubini, gli argomenti “caldi” sono rimasti gli stessi. Dalla Superlega al futuro di CR7, passando per il rinnovo di Dybala e un nuovo capitolo della querelle Agnelli-Ceferin, all’Allianz Stadium si è parlato di tutto. «Ribadisco che, da parte nostra, c’è volontà di dialogo per affrontare i problemi e che non abbiamo paura di minacce fatte nell’arco dei mesi – precisa ulteriormente il numero uno bianconero – e che la nostra azione legale porterà a risultati soddisfacenti: il vero successo, però, arriverà quando si tornerà ad avere un dialogo nell’interesse di tutti». Intanto, la Juve ha ricevuto l’ok per l’iscrizione alla prossima Champions e tra i due presidenti, quello del club e quello dell’Uefa, presto tornerà il sereno: «Abbiamo ricevuto con serenità la lettera Uefa per l’ammissione in Champions, il tempo aggiusterà ogni disguido e incomprensione: ho un ottimo rapporto con Ceferin e lo stimo come persona, oltre a restare sempre il padrino di mia figlia, e con le dimissioni dalle mie cariche mi sono comportato nella maniera più corretta». Risolti i temi e le questioni legate alla Superlega, l’altro argomento maggiormente dibattuto nella sala conferenze dello Stadium non poteva che essere il futuro di CR7. «Non c’è nessun segnale di un eventuale trasferimento, né da parte sua e nemmeno della Juventus – la ricostruzione di Cherubini, all’”esordio” nella veste di Football Director – e parliamo di un calciatore che solo l’anno scorso ha segnato 36 gol: i numeri non dicono tutto ma nascondono tante verità, noi siamo contentissimi del fatto che unirà alla squadra quando avrà terminato il periodo di vacanza». Non solo, «Ronaldo è centrale nel nostro progetto – aggiunge Cherubini – e, anche se non ho la sfera di cristallo, ribadisco che siamo estremamente felici che faccia ancora parte della squadra». La prima missione del nuovo Football Director, dunque, sarà quella di prolungare il contratto di Dybala, in scadenza a giugno 2022: «Cherubini è in continuo contatto con il giocatore e con il suo agente Antun, quando tornerà dalle vacanze a Miami proseguiremo i discorsi» il punto della situazione fatto dal vice-presidente Nedved. La rosa ereditata da Allegri, però, potrebbe essere molto simile a quella lasciata da Pirlo: «Abbiamo già una squadra competitiva, lo pensa anche il nostro allenatore – l’avviso di Cherubini sul mercato che verrà – e abbiamo margini di crescita già con questo patrimonio tecnico: sarà mercato in cui non saremo molto attivi, ma vigili per accogliere eventuali rinforzi in linea con parametri tecnici ed economici». Dovrà essere una Juve non solo bella, ma anche vincente: «Se una squadra è vincente diventa bella automaticamente. Se perdi puoi essere bellissimo, ma lo sei molto meno» la filosofia di Maurizio Arrivabene, presente al fianco di Agnelli al primo giorno ufficiale.