La notte di Brunori Sas: «È un dovere tornare e fare cantare la gente»

Un imprevedibile show. Con questi termini Brunori Sas si ripresenta – finalmente – al grande pubblico torinese questa sera al Pala Olimpico per la tappa piemontese del tour nei palazzetti con il quale sta riabbracciando i suoi fan a distanza di due anni. Accompagnato da una super band di 11 elementi che miscela compagni di lunga data e nuovi iconici arrivi, Dario Brunori porta in scena uno spettacolo frutto di lungo lavoro, anello di congiunzione tra passato e presente della sua storia musicale.

«Dopo due anni di stop e coi venti di guerra che tirano, non è soltanto un piacere, ma quasi un dovere quello di tornare a suonare, di far star bene le persone, farle cantare, ridere, commuovere, emozionare. E soprattutto farle gioire dello stare insieme, stretti stretti, celebrando in musica ciò che ci tiene uniti a dispetto di ciò che ci divide», spiega l’artista calabrese che in scaletta proporrà in una versione riarrangiata per il live di brani come come “La verità”, “Canzone contro la paura”, “ L’uomo nero”, “Lamezia Milano” e, soprattutto, quelli di “Cip!”, già Disco di Platino.

«Ho pensato al concerto come a una specie di “Best of”, con particolare attenzione per “Cip!” ma con tanti momenti diversi, da quelli più movimentati (oserei dire rock) a quelli più folk, tra canzoni da cantare a squarciagola e momenti più intimi piano e voce. E come ogni festa che si rispetti saremo in tanti sul palco: chitarre magiche, percussioni, sintetizzatori, tamburi, pianoforti, organi, archi e una vera e propria orchestrina di fiati. Insomma per me è come fosse la prima volta, perché in fondo, a guardar bene, ogni volta lo è».

I biglietti sono disponibili su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati.