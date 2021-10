La muta autunnale del cane e del gatto: come spazzolare al meglio il loro pelo

Se è vero che bisogna prendersi cura sempre del pelo di cane e gatto, allora con il cambio di stagione l’attenzione su questo aspetto deve aumentare. In previsione del freddo dell’inverno avviene infatti il fenomeno della muta: il manto peloso del cane e del gatto si rinnova, per affrontare al meglio le basse temperature. A differenza della muta primaverile, la perdita di pelo della stagione autunnale prevede una minor quantità di pelo perso, perché cani e gatti si spogliano del manto estivo che è ben più leggero di quello invernale. La muta del pelo in autunno può essere fastidiosa soprattutto per i gatti: può infatti verificarsi la formazione di palle di pelo, che possono arrivare a provocare problemi gastrointestinali.

Spazzolare

Per aiutare il tuo cane o il tuo gatto nel periodo della muta autunnale, assicurati di spazzolare regolarmente il mantello, togliendo così il pelo in eccesso. Prendersi cura del mantello degli animali domestici permette anche di tenere la casa pulita, evitando l’accumulo di peli negli spazi domestici. I gatti perdono più quantità di pelo di quella che riescono a gestire in autonomia per questo è necessario rimuovere l’eccesso con una spazzola per gatti. Il consiglio è di cominciare fin dalla tenera età in modo da abituarli al contatto con le persone e, perché no, anche per rendere le visite dal veterinario meno faticose. Non tutti i gatti devono essere spazzolati con la stessa frequenza, il consiglio è di spazzolare una o due volte a settimana i gatti con il pelo corto, e due o tre volte al giorno i gatti dal pelo lungo.

Il pelo del cane

La pulizia e l’igiene degli amici a quattro zampe passa attraverso il bagno e la spazzolatura. Per far sì che gli animali siano puliti e felici è importante scegliere i prodotti giusti per le loro esigenze. In particolare, per la spazzolatura è necessario acquistare una spazzola per cani che si adatta al pelo dell’animale. Se spazzolare il gatto in alcuni casi può risultare un’impresa quasi impossibile, pulire un cane può essere anche un momento divertente per rafforzare il legame con l’animale. Prestando tutte le attenzioni necessarie e scegliendo la spazzola per cani adatta, il momento della spazzolatura non solo permetterà di eliminare polvere e impurità dalla pelle del tuo pet, ma anche di creare un momento di coccole tra proprietario e pet.