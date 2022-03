La musica del Blasco tra il jazz e la classica: «Ecco Kind of Vasco»

Unire alcuni tra i brani più famosi di Vasco Rossi con il jazz, la classica, e la world music. Nasce così “Kind of Vasco”, tributo strumentale alla musica del “Blasco” nazionale, realizzato dal trombettista torinese Marco Vezzoso e dal pianista Alessandro Collina, uscito da poco anche su cd, dopo aver assaggiato le piattaforme in streaming e in attesa di sbarcare su YouTube. L’album doppio contiene quindici pezzi tra le hit più celebri create dal Signor Rossi più famoso d’Italia; da “Sally”, ad “Ogni Volta” e “Ridere di te”. Nato con l’appoggio e i complimenti dello stesso Vasco Rossi, che ha condiviso l’intera operazione sui suoi social, questa avventura è destinata a suscitare parecchia curiosità. «Confrontarsi con la musica di Vasco – dice Collina – per me è stato un tuffo al cuore. Quasi mi vengono le lacrime agli occhi. È come ripercorrere la vita da quando eri ragazzo con le gioie e le delusioni. Mi è passata davanti tutta. Come in un film». Già ma perché proprio Vasco? «Se vivi in Italia da almeno quarant’anni, non confrontarti con la musica del “Blasco”. Abbiamo scoperto un grande musicista, creatore di melodie perfette. I suoi complimenti ci fanno piacere e ci riempiono d’orgoglio. Volevamo far uscire per i settant’anni di Vasco, ma poi lui stesso ce lo ha sconsigliato, perché il rischio era di passare inosservati, nel casino generale. Ormai il compleanno del Blasco sta diventando una festa nazionale e così abbiamo deciso di rinviare l’uscita di qualche settimana. Ripensandoci è stato meglio cosi». L’intero progetto ha avuto origine da “Sally”, brano inserito in una compilation dedicata alla musica italiana, uscita qualche anno fa.

Il titolo invece , riprende “Kind of blue”, storico album di Miles Davis, finito nella storia del jazz e della musica mondiale. Vasco e Miles? «Due grandi artisti – dicono in coro Vezzoso e Collina -, che non hanno mai avuto paura di sperimentare e sporcarsi le mani, facendo incontrare la loro musica con artisti diversi. Penso a Sting e Cindy Lauper per Miles Davis. D’altronde, la grandezza sta proprio nell’apparente semplicità e nella capacità di mettersi continuamente in discussione». Già in fondo è proprio Vasco a cantare che quando alla musica vuoi dare un nome ci metti sopra le parole. Sul brano preferito le opinioni divergono e non poteva essere altrimenti. Mentre Marco Vezzoso indica proprio “Sally”, Alessandro Collima sceglie invece “Siamo solo noi”. E adesso? «Nell’immediato futuro ci sarà un concerto a Bolzano il prossimo 25 marzo. Un tour? Ci stiamo pensando – spiegano i due musicisti – ma ancora è tutto da definire. Si vive giorno per giorno. Aprire un concerto di Vasco? Mai dire mai. Certo, sarebbe un bel sogno».