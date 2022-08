La Mostra della Ceramica: 61 anni da star

A Castellamonte dal 20 agosto all’11 settembre torna la Mostra della Ceramica, una vera e propria eccellenza piemontese che quest’anno celebra il 61° anniversario. Un’edizione che sarà dedicata ai cento anni del Liceo Artistico Felice Faccio, dal 1922 luogo di alta formazione educativa e importante centro culturale per il territorio. E il programma della rassegna è decisamente ricco.

Alla Rotonda Antonelliana verranno esposte le opere degli artisti locali, ma anche di Faenza e della Baia della Ceramica (Albissola, Celle e Savona), mentre fra le arcate di Palazzo Antonelli, sede del Comune, si potranno ammirare le pregiatissime, e note in tutto il mondo, stufe di Castellamonte, da quelle più tradizionali a quelle dal taglio più moderno. “Ceramics in Love 2022” poi è il concorso internazionale – dedicato quest’anno all’Ucraina – che vedrà l’esposizione, al piano terra del Centro Congressi Marinetti, delle 118 opere più belle di grandi artisti nazionali e internazionali. Sempre qui si terrà l’undicesima edizione della “Mostra del gioiello ceramico” ideata da Cna Torino, sempre in prima fila accanto agli artigiani, per supportarli e per promuovere le loro eccellenze.

Al piano di sopra del Centro Congressi, ci saranno invece le “ceramiche sonore”, i fischietti in terracotta provenienti da tutte le parti del mondo e le “Pop/Opere” in ceramica di due giovani artisti, Gianluca Cutrupi e Paolo Pastorino. Tra i punti espositivi pubblici sono confermati, inoltre, la Casa della Musica, con le opere degli allievi del corso di ceramica del Liceo Artistico, e la storica Fornace Pagliero, la più antica fabbrica di ceramiche di Castellamonte.