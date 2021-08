La Mostra del Cinema di Venezia va in diretta alla Mole Antonelliana

È stata una delle novità più interessanti di questo 2021 nella ripartenza del “sistema cinema” a Torino: la (doppia) sala di programmazione in realtà virtuale inaugurata in primavera nell’Aula del Tempio del Museo Nazionale del Cinema si appresta ora a vivere la sua prima esperienza di caratura internazionale.

Dopo aver programmato alcuni lavori sperimentali in collaborazione con la Rai, alla Mole Antonelliana dall’1 al 19 settembre troverà spazio la sezione “Venice VR Expanded” in contemporanea con la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia diretta dal piemontese Alberto Barbera.

L’idea iniziale è nata da una costrizione: il Covid lo scorso anno stravolse – ma non arrestò – l’organizzazione della Mostra, che si vide forzata a modificare la sezione sulla realtà virtuale per la difficoltà di evitare i contagi con la condivisione dei visori. Quindi, niente proiezioni al Lido e una selezione visibile online: quest’anno Venezia ha deciso diversamente, tornando alla presenza ma allargando la programmazione anche a una serie di prestigiose istituzioni in tutto il mondo, note per l’esposizione di opere artistiche, che dedicheranno i loro spazi pubblici al festival: in Italia la scelta è ricaduta anche su Torino, e in particolare sulla Mole Antonelliana.

Il programma sarà visibile interamente: ci saranno i progetti immersivi in competizione, progetti innovativi della sezione Best Of e una selezione di lavori sviluppati attraverso Biennale College – Programma cinema VR. Grazie a una VRChat sarà anche possibile mettere in dialogo “effettivo” gli spettatori e gli artisti nel mondo per mantenere viva la dimensione social.

Subito dopo i film veneziani, dal 22 settembre sarà il torinese “VR Free” di Milad Tangshir ad arricchire la proposta del Museo: un documentario che pone lo sguardo sulla natura degli spazi della detenzione descrivendo alcuni momenti di vita all’interno della Casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino. Il film raccoglie la reazione di alcuni detenuti durante il loro breve incontro con video 360° che mostrano la vita fuori dal carcere.

Si tratta di un progetto dell’Associazione Museo Nazionale del Cinema, prodotto da Valentina Noya e realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte grazie al bando Under35 Digital Video Contest. Noya e l’Amnc saranno anch’essi a Venezia con un nuovo progetto, ancora da realizzare: “Math is weird” è una serie che punta a utilizzare questa avanzata tecnologia per trasformare la matematica in una materia scolastica non noiosa, facendola vivere in prima persona come una magia presente in ogni cosa. Il progetto sarà sostenuto dalla Film Commission, diretto dalla anglo-venezuelana Ana Corrie e girato sul territorio regionale.