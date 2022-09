La mossa di Meghan: «Maestà, adesso torniamo una vera famiglia»

Ora che tutto il clamore per i funerali della Regina è scemato. Ora che Carlo III ha giurato e potrà portare avanti il nome della monarchia britannica. Ora che tutti sono tornati alla lor vita di sempre, è arrivato il momento buono. Deve averlo pensato in fretta, Meghan Markle, e per questo approfittando della brevissima distanza che la separava in questi giorni dal suocero ha chiesto un incontro personale con lui.

Un faccia a faccia, solo lui e lei senza Camilla ma sopratutto senza Harry per mettere sul tavolo tutto quello di non detto che c’è stato tra loro negli ultimi tre anni e vedere se esistono margini di riconciliazione. La frattura fra la Casa Reale e la coppia sembra insanabile, ma questa mossa potrebbe cambiare tutto.

La rivelazione arriva dal giornalista Neil Sean, corrispondente di Nbc News, che lo ha saputo da un’ottima fonte vicina a Meghan. Così, in un video pubblicato su YouTube, Sean rivela che l’attrice americana ha inviato una lettera personale al re chiedendo un’udienza privata. Un modo per spiegargli una volta per tutte le ragioni che hanno spinto i duchi del Sussex a suo tempo a rompere con la Corona e a perdere così tutti i loro privilegi volando negli Stati Uniti.

Se la sua richiesta venisse accettata, Meghan avrebbe la possibilità di raccontarsi direttamente, senza microfoni e telecamere di mezzo, senza mezzi scoop da lanciare in interviste ben pagate come è successo con l’amica Oprah Winfrey. E potrebbe anche promettere di non far mai uscire nulla di quello che ha visto e ha vissuto nel suo periodo a Corte, rivelazioni che comunque per la famiglia reale risulterebbero imbarazzanti senza più Elisabetta II in mezzo a fare da filtro.

Una mossa in contropiede prima di tornare da Arche e Lilibeth, i due figli rimasti a Los Angeles con sua madre e le tate di famiglia. Ma anche un modo per trovare sponda nell’unica persona che in passato le ha dimostrato affetto vero. Il giorno delle nozze con Harry era stato proprio Carlo ad accompagnarla all’altare, come avrebbe fatto il padre con cui lei ha rotto ormai ogni rapporto da anni. Meghan vuole difendere il marito e difendersi: l’inizio di una nuova era?