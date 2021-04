La Mole si tinge di verde per la Giornata Mondiale della Terra

Con una maxi proiezione speciale sulla Mole, il Comune di Torino annuncerà la propria adesione formale a Stop Global Warming.eu, l’Iniziativa Europea dei Cittadini che ha l’obiettivo, al raggiungimento di un milione di firme entro il 22 luglio 2021, di obbligare l’Unione Europea a esprimersi sulla proposta di far pagare le emissioni di CO2, spostando le tasse dalle risorse umane alle risorse naturali.

Una delegazione del Comune, che ha già approvato all’unanimità in consiglio comunale il sostegno all’iniziativa, insieme ai promotori della stessa, schiaccerà il pulsante per dare il via alla proiezione del logo Stop Global Warming.eu sulla facciata della Mole. La città di Torino si unisce così, a Roma, Milano, Firenze, Napoli, Palermo, Bari, Dublino, Francoforte e a oltre 100 comuni italiani ed europei a sostegno della campagna, lanciando un messaggio forte per fermare il cambiamento climatico, invitando i cittadini a firmare una proposta concreta per il futuro del pianeta.

La proiezione durerà ancora per tutta la giornata del 22 aprile, Giornata Mondiale della Terra. È attesa la partecipazione della sindaca.