La moda trova casa al Lingotto: in passerella anche Ronn Moss

Torino per quattro giorni sarà la capitale della moda. Fino al 28 novembre gli spazi del Lingotto Fiere si trasformano in una grande passerella per la seconda edizione di “Hoas – History of a Style”, l’evento ideato e organizzato da Hoas Group, patrocinato da Città di Torino, Regione Piemonte, Assomoda e con la direzione artistica di Bros Group Italia. Fino a domenica, sfilate ma anche incontri, degustazioni e tanti appuntamenti in una cornice allestita ad hoc, con la partecipazione grandi stilisti e designer emergenti, personaggi del mondo del cinema e della tv, modelle, chef stellati. Perché «se Torino ha confermato di essere la città del Salone del Libro, con “Hoas” punterà a diventare ancora una volta capitale della moda», ha detto il Massimo Costa, segretario generale di Assomoda. E ci sarà spazio per incontri con blogger e influencer, masterclass, fashion lab e meeting con i buyer. Tra i nomi più importanti, Alviero Martini, noto al grande pubblico per aver ideato le borse con le carte geografiche e oggi proprietario del marchio Alv (Andare Lontano Viaggiando), Gai Mattiolo, Rg Romeo Gigli, Atelier Beaumont, ma anche stilisti esordienti tra cui Saverio Maggio, Antonella Bravi e Regina Guasco. Gli eventi dalle 10 alle 19 saranno aperti gratuitamente al pubblico mentre dalle 22 occorrerà avere l’accredito di Hoas. Testimonial dell’evento l’attore americano Ronn Moss, l’indimenticato Ridge Forrester di Beautiful che, insieme alla moglie Devin DeVasquez e all’inseparabile cagnolino Prince, ha preso parte agli eventi di ieri e di oggi: «Torino e l’Italia sono sinonimo di stile da sempre – ha detto – sono curioso di vivere questo evento. Il Tff? Ne ho sentito parlare, potrei fare un giro, anche alla Mole». Sempre parlando di soap sempre ieri è stata la giornata dell’attrice Anna Safroncik di “Centovetrine”, mentre oggi ci sarà Manuela Arcuri e sabato l’attore Andrea Montovoli. Domenica, gran finale con Elisabetta Gregoraci. Evento clou sarà, questa sera, la sfilata di Esercito Italiano – già sold out – che, dopo il Pitti, presenta il suo brand a Torino. La kermesse che ha preso il via ieri con il convegno di Assomoda “La moda ritorna a Torino tra storia, stile e sostenibilità” e che nel 2019, alla sua prima edizione, fu ospitata alle Ogr, prova anche a lanciare un messaggio nuovo, in linea con il nostro tempo: quello della moda sostenibile. «Affiancheremo in questa edizione il concetto di green e quello di sostenibilità – ha detto Domenico Barbano di Hoas e ideatore dell’evento – Vogliamo ampliare le vedute, capire e far capire cosa sta cambiando». Nuovi materiali per un nuovo presente e soprattutto per il futuro. Un passaggio che non è così immediato e che, come spiega lo stesso Alviero Martini «è un percorso che va affrontato poco alla volta. Pelle e seta non si possono accantonare di colpo, la gente le cerca, ci è abituata e le novità che dobbiamo proporre, in linea con il concetto di sostenibilità, vanno testate».