La mobilità insostenibile

E alla fine è arrivato il giro di vita sulla mobilità insostenibile. Sì, insostenibile nel senso che non se ne può più di chi crede che un monopattino possa essere lasciato abbandonato sul marciapiede, magari anche di traverso, rendendo la vita difficile a pedoni, anziani, disabili e via dicendo. Perché ciò che non si era capito, evidentemente, è che il monopattino non è un giocattolo, ma un veicolo, ergo deve sottostare alle norme dei veicoli: non va parcheggiato sul marciapiede (questo va spiegato anche a molti motociclisti), non va usato per zigazagare sotto i portici. Quindi è interessante che, almeno nelle parole del comandante dei vigili Bezzon, si sia trovato un modo per rimediare alla maleducazione o approssimazione degli utenti del servizio di sharing: come un’auto in zona rimozione, il monopattino abbandonato sul marciapiede verrà portato alla rimessa comunale e poi bisognerà pagare una multa per riaverlo su strada. Basterà poco perché le società di noleggio inizino a riversare le sanzioni su coloro che hanno affittato il mezzo. Peccato che ci voglia sempre il deterrente, la multa, la sanzione per ripristinare non dico la buona creanza ma quanto meno una parvenza di decenza. E non solo per quanto riguarda i monopattini. Abbiamo visto e continuiamo a vedere che razza di fine fanno le biciclette a noleggio (anche quelle che non finiscono direttamente nel Po). La sfida di una mobilità sostenibile, o alternativa, pare dovrà passare non per la creazione di una coscienza ambientalista, ma di una coscienza tout court. Finirà magari che le società di sharing ammetteranno il fallimento e chiuderanno bottega. Per allora chissà che intanto il Comune non sia riuscito a guadagnarci almeno un po’ con le multe…

andrea.monticone@cronacaqui.it