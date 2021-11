La missione solidale della parrocchia in aiuto degli ultimi della Gondrand

Oltre un anno di aiuti, di missioni di soccorso. Nel tentativo di salvare chi ha perso tutto dal baratro della disperazione. Se l’ex Gondrand di via Cigna per molti è solo una fabbrica abbandonata da riqualificare e sgomberare, per padre Nicholas – da 4 anni parroco alla Maria Speranza Nostra – è anche altro. Una terra di nessuno, dove gli ultimi hanno trovato nella droga e nella prostituzione una facile via d’uscita. «Noi seguiamo questa vicenda dall’inizio – racconta padre Nicholas -. Molte di queste persone le abbiamo ascoltate e offerto loro progetti di inserimento lavorativo o adozioni presso famiglie del territorio in grado di ospitarli». Con il food delivery c’è chi è uscito dalla strada delle dipendenze, imboccandone una nuova. Fatta di lavoro e sacrificio.

«Delle 27 persone aiutate, 24 non sono più tornate alla Gondrand – continua il parroco -. Abbiamo persino dato loro una bici e un cellulare, pur di agevolarli nel percorso di inserimento». Una missione umanitaria che non finisce mai, perché nello stabilimento vivono ancora una ventina di persone. Tutte con dipendenze. Uomini, donne, stranieri, italiani. «E noi cerchiamo di dare aiuto». C’è chi si presenta in parrocchia spontaneamente e riceve una piccola colazione, magari anche scatolette e – oggi che fa freddo – qualche sacco a pelo. «Il problema – conclude padre Nicholas -, è intercettare i nuovi arrivi, in modo che non cadano in quella trappola. Per questo mi appello al Comune: aiutiamoli a inserirsi».

Un problema che con il freddo peggiorerà. Perché saranno sempre di più i disperati a chiedere asilo alle mura della Gondrand. Intanto alla Sei la consigliera di Fdi Verangela Marino ha presentato un documento con richiesta di interventi. «La soluzione va trovata – spiega il presidente, Valerio Lomanto -, perché non si può pensare di risolvere tutto con la forza o l’aiuto degli assistenti sociali. Con il freddo, temiamo, che gli occupanti possano raddoppiare e non vogliamo ritrovarci nella situazione di un anno fa».