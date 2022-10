La missione di Juric: ritrovare anche Singo

Ivan Juric ne ha rigenerati tanti. I casi più clamorosi sono quelli di Koffi Djidji e Ricardo Rodriguez: il primo retrocesso con il Crotone e diventato perno del nuovo Toro del croato, lo svizzero ai margini della rosa e oggi con la fascia di capitano al braccio. «Sono due giocatori importantissimi e due ragazzi fantastici» i recenti complimenti dell’allenatore ai due braccetti, rimasti a riposo tra Cittadella e Udinese per lasciare spazio alla difesa del futuro Zima-Schuurs-Buongiorno. Domenica contro il Milan, però, potrebbe esserci bisogno della loro esperienza e si ricandidano a tornare titolari.

UN ALTRO AINA

Anche in questa stagione, però, il lavoro del tecnico sul rilancio dei giocatori è proseguito e il simbolo della prima parte di campionato è Ola Aina. Al di là del gol di domenica, il secondo in granata guarda caso ancora contro l’Udinese, il nigeriano ha conquistato Juric: «È un grande giocatore, sta facendo benissimo» gli elogi per l’esterno. Peccato che con tutta probabilità l’ex Chelsea non sarà a disposizione del tecnico croato per la sfida di domenica sera contro il Milan. «Il calciatore Ola Aina – si leggeva ieri sera attorno all’ora di cena sul sito ufficiale della società granata – ha finito anzitempo la sessione odierna (ieri, ndr). I primi accertamenti hanno evidenziato un interessamento distrattivo a livello del bicipite femorale sinistro che verrà approfondito con ulteriori esami nei prossimi giorni». Quasi sicuramente salterà la sfida contro la squadra di Pioli e anche la sua convocazione per il Mondiale in Qatar potrebbe essere fortemente a rischio, visti i tempi ristretti.

OPERAZIONE SINGO

Per questo oggi più che mai diventa fondamentale ritrovare Singo. È lui la delusione granata del 2022/2023, forse anche perché aveva abituato fin troppo bene durante le scorse stagioni. «Ci sta un calo quando si hanno 20 anni, lo aspettiamo» così Juric ha rincuorato l’ivoriano, il quale nelle ultime tre partite ha racimolato appena 12 minuti in campo. Alla fine dello scorso campionato venne sottoposto ad intervento chirurgico di addominoplastica per una sindrome retto-adduttoria, evidentemente non si è ancora ripreso del tutto e ora lo staff gli ha preparato una tabella ad hoc per tornare al top della forma. Il Milan potrebbe essere l’occasione giusta per rimettersi in gioco.