La missione dell’Italia: con l’Irlanda del Nord vincere con tanti gol

Niente è perduto, ma tutto è in discussione. La strada per il Mondiale si è impennata clamorosamente, gli azzurri dovranno ancora soffrire e sudare per guadagnarsi il biglietto per il Qatar. Sarebbe bastato che Jorginho segnasse il rigore all’ultimo minuto, invece il pallone calciato dal centrocampista è finito in curva e così nel gruppo C può ancora succedere di tutto.

«Non dobbiamo più pensarci, ora testa alla sfida di lunedì perché dobbiamo fare la nostra partita e andare al Mondiale» l’appello del commissario tecnico Roberto Mancini dopo il pareggio contro la Svizzbera. «Non è stato il risultato che volevamo, adesso è l’ora di recuperare le energie e concentrarci per lunedì. Tutti insieme» il messaggio social di Emerson Palmieri. Domani, infatti, gli azzurri saranno impegnati in Irlanda del Nord per la sfida decisiva del girone: pur essendo davanti agli elvetici, non hanno completamente il destino nelle proprie mani. O meglio, potrebbe anche non bastare una semplice vittoria per garantirsi il Qatar.

Se la Svizzera vincesse con una differenza di reti pari o superiore a tre, con l’Italia che conquista i tre punti con una vittoria di misura, la squadra di Yakin befferebbe gli azzurri. Ma se l’Italia vincesse 2-1 e la Svizzera 3-0, passerebbero gli azzurri per il maggior numero di gol fatti a parità di differenza reti. Infine, in caso di 1-0 per Mancini e 3-0 di Yakin, quindi a parità di differenza reti e gol segnati, a qualificarsi sarebbe comunque la Svizzera: il terzo criterio riguarda infatti i gol segnati in trasferta negli scontri diretti e l’Italia a Basilea ha pareggiato 0-0, mentre nel pari dell’Olimpico la Svizzera ha realizzato un gol che potrebbe rivelarsi decisivo.

Un mix di incastri complicato, cui gli azzurri devono dare il meno peso possibile. Serve soltanto pensare alla sfida di Belfast, dove in attacco ci sarà ancora Andrea Belotti, chiamato ad una prova più convincente rispetto a quella di Roma. Insieme al Gallo sono favoriti Chiesa e Insigne, in mezzo al campo la mediana formata da Barella, Jorginho e Locatelli. Senza Chiellini e Bastoni, in difesa spazio ad Acerbi al fianco di Bonucci e sulle fasce i terzini Di Lorenzo ed Emerson. Sarà questa l’Italia che cercherà di non vivere i fantasmi della Svezia: un altro fallimento Mondiale non sarebbe accettabile.