«La mia vita da attore da “Studio Battaglia” a I delitti del bar Lume»

Appare instancabile, l’attore torinese Michele Di Mauro: tra palchi teatrali e set di cinema e tv, sta vivendo un periodo magico e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il teatro, in primis: è ancora in giro per l’Italia (noi lo abbiamo raggiunto a Napoli) con il tour de “Le Sedie”, produzione del Teatro Stabile in cui divide la scena con Federica Fracassi. «Le richieste sono molte, probabilmente torneremo anche il prossimo anno», spiega l’attrice, che aggiunge: «Il testo ha tratti molto umani: la sintonia tra me e Michele doveva essere millimetrica, e così e stato».

Il teatro è il primo amore, Di Mauro, ma la tv la sta rendendo famoso: martedì su Rai Uno si conclude la fiction “Studio Battaglia”, che esperienza è stata?

«Interpreto Roberto Parmegiani, un ricchissimo imprenditore che vuole divorziare dalla moglie, Carla Signoris. Il nostro è un piccolo ruolo ma ritorna in tutte le puntate: Carla è stata una compagna speciale, ma devo dire che tutto il cast, quasi interamente al femminile, è di alto livello. Ho visto le prime puntate, è molto innovativo specie per Rai Uno: mi aspettano altre cose più intriganti».

Ad esempio la versione italiana della serie Netflix “Chiami il mio agente”, che iniziate a girare tra poco.

«Esatto, la prossima settimana iniziamo le riprese e sono davvero felice. Lo considero il mio vero colpo in canna, interpreto uno degli agenti, gireremo a Roma. Racconta il dietro le quinte del mondo del cinema, con vere star che interpretano loro stesse e la quotidianità di chi gestisce il loro lavoro. Sarà divertente: iniziamo a girare la prima stagione, ma se le cose andranno bene ce ne saranno presto altre due».

A settembre uscirà anche un film di cui è protagonista, “Non morirò di fame” di Umberto Spinazzola: cosa ne possiamo dire?

«Intanto che sono finite le riprese, e non è poco per un progetto a basso budget, partito solo per il coraggio della produzione torinese, La Sarraz. Ora il regista è in Canada, che lo ha co-prodotto, per un primo montaggio: mi ha mandato le foto, sono a -10 gradi con la neve!».

Che ruolo interpreta nel film?

«Sono Pier, un ex top chef con un passato oscuro, che a inizio film è ormai un senzatetto. Ma l’amore per la cucina tornerà, grazie ad un lungo viaggio nel mondo dello spreco alimentare: uscirà in sala a settembre, in occasione proprio della Giornata internazionale contro lo spreco, il 29».

E intanto quest’estate l’attende un altro set, giusto?

«Sì, ormai è una tradizione: l’estate lavorativa la passo con la troupe de “I delitti del bar Lume”, di cui sono presenza fissa. Sono soddisfatto di quanto mi sta accadendo, davvero: finalmente ricevo grandi riconoscimenti per tutto il lavoro fatto in carriera»