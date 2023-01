La Markle sceglie la discrezione, intanto Kate medita vendetta…

Che fine ha fatto Meghan Markle? Se lo stanno chiedendo in molti, perché dopo le feste di fine anno, ma soprattutto dopo l’uscita della docuserie Netflix e dell’autobiografia “Spare” di suo marito diventata un successo clamoroso, lei è sparita. I maligni dicono che stia contando i soldi, perché solo per i diritti del libero la casa editrice aveva sborsato 20 milioni di dollari. Ma secondo il “Telegraph” la spiegazione vera sarebbe un’altra. L’attrice americana diventata duchessa avrebbe deciso di tenere un profilo basso dopo la bufera causata dalle dichiarazioni del marito sul suo passato tormentato e sui rapporti burrascosi con la Royal Family.

Un modo per tenere tutta l’attenzione su Harry, ma anche per fare il suo mestiere di mamma. Archie e Lilibet stanno crescendo, hanno sempre più bisogno della figura materna e lei cerca di tenerli il più possibili lontani dal clamore che la vita di coppia con il figlio di Diana le regala.

Tutto questo in attesa di capire cosa succederà il prossimo 6 maggio, giorno dell’incoronazione di re Carlo III. In Gran Bretagna ci sono due correnti di pensiero, sospese tra chi ritiene che ormai non ci siano margini per una riconciliazione e chi invece si aspetta un incontro per chiarire tutto qualche giorno prima della cerimonia.

Ma al momento il principe William e Kate Middleton sembrano appartenere ai falchi e non alle colombe. Lui nel libro è stato descritto come una persona violenta, che non ha esitato a picchiare il fratello durante una discussione. Lei invece come una invidiosa e pettegola, soprattutto alla luce dei messaggi minacciosi inviati a Meghan prima delle loro nozze.

Rivelazioni che hanno abbassato il loro indice di gradimento presso il pubblico ma non l’hanno fatto crollare, perché restano comunque la coppia della Royal Family più amata. Però ora meditano vendetta e secondo il settimanale “Gente” Kate se la sarebbe legata al dito. Il cognato l’ha indicata anche come colpevole di avergli fatto indossare l’uniforme nazista in una foto passata alla storia del gossip. E così da mediatrice tra i fratelli, ruolo che ha sempre ricoperto, potrebbe passare presto a vendicatrice.