La malamovida ora ci costa 1,2 milioni: Comune condannato a pagare i cittadini

Oltre un milione e 172mila euro. Questo il prezzo da pagare per la malamovida di San Salvario. Tanto valgono le notti in bianco di 29 residenti che, nel 2018, hanno deciso di fare causa al Comune di Torino e che oggi assaporano la loro vittoria. Per aver passato quasi un decennio insonne è stato disposto un risarcimento notevole, da 42mila euro circa a persona.

L’antefatto

Dopo aver sopportato interminabili fine settimana tra urla e schiamazzi, tre anni fa un gruppo di residenti di Largo Saluzzo ha deciso di fare causa alla Città e alla sindaca Chiara Appendino. L’accusa era quella «di non aver assunto le misure necessarie a contenere entro i limiti di legge i rumori notturni provocati dalla movida, nonché il disagio causato dal flusso massiccio di persone che stazionano» spiegano gli avvocati Alessandro Sodde, Silvia Bortolotti e Marco Buffa, all’indomani della sentenza. A giocare a favore dei loro assistiti un precedente riconducibile al tribunale di Brescia, che ha condannato a sua volta il Comune a pagare 50mila euro a due cittadini disturbati dal rumore della movida.

Il processo

La sentenza è stata emessa lunedì. Proprio da Palazzo Civico, secondo quanto riporta l’avvocato Bortolotti, erano state richieste rilevazioni acustiche notturne che comprovassero il disagio vissuto dai residenti dal 2013 all’inizio del 2021. «In particolare – spiegano i legali – il consulente tecnico d’ufficio ha accertato, mediante specifiche rilevazioni fonometriche, che hanno interessato ciascuna abitazione degli attori, l’ampio superamento dei limiti di legge nonché del limite differenziale del rumore notturno e ha identificato l’origine principale dei rumori nelle urla, negli schiamazzi e nel parlato ad alta voce che scaturisce dal flusso di persone che transitano, stazionano e intralciano le vie e il largo Saluzzo e di avventori dei locali».

La condanna

A sostegno dei residenti anche le numerose rilevazioni svolte dall’Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) negli anni presi in esame. Secondo il giudice il Comune avrebbe omesso «di adottare provvedimenti idonei a contenere il fenomeno della movida, violando così il diritto alla salute, al riposo e alla tranquillità notturna dei residenti». Da qui la condanna al ristoro.

Il ricorso

Mentre i residenti assaporano la dolce vittoria, dal Comune pensano di ricorrere in appello. «I problemi collegati alla movida – evidenziano – non sono riconducibili esclusivamente alla mancata adozione di un Piano dell’inquinamento acustico, ma hanno carattere più ampio, con aspetti di ordine pubblico e di tutela delle attività economiche del territorio». In questo senso, la sentenza, «arriva nei giorni in cui gli esercenti stanno vivendo il momento più difficile della loro storia professionale – sottolinea il presidente della Circoscrizione 8 Davide Ricca -. Non si può che essere loro vicini in questo momento di difficoltà. La Città deve mettere in atto misure stringenti sul piano rumore».