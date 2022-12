La magia delle feste avvolge tutta la città con musica e giochi

Il profumo di abete in piazzetta Reale, le palline alte due metri in via Roma, il presepe tradizionale, le luci. Non manca proprio nulla al Natale di Torino per essere definito “spettacolare”. Per far sì che l’atmosfera delle feste potesse invadere tutta la città è stato realizzato un ricco calendario di eventi che si svolgeranno nelle piazze e nelle vie del centro. In programma giochi e animazioni per grandi e piccini, game show, tour gratuiti sui tram storici, tanti concerti gospel, cori nelle chiese e cori rock in piazza, trampolieri, spettacoli itineranti e di magia, hula hoop, caricature digitali, spettacoli di circo e intrattenimento con bolle giganti. Le attività si svolgeranno nei giorni feriali dalle 15 alle 18 circa. E il sabato e la domenica dalle 11 alle 18. Come da tradizione, torna anche il magico Presepe di Emanuele Luzzati, suggestivo progetto artistico del 1997, da sempre simbolo del Natale a Torino, che trova casa quest’anno nei giardini di piazza Don Pollarolo, nella Circoscrizione Cinque. Le sagome dipinte su legno, che affiancano i personaggi sacri della tradizione ai protagonisti delle fiabe, creeranno, grazie all’allestimento scenografico a cura del Teatro Regio di Torino, un gioco di figure illuminate nell’area verde, per un’opera dallo straordinario impatto scenico. Novità assoluta dell’edizione 2022 sarà la possibilità di accedere a Palazzo Civico per ammirare l’albero di Natale nel cortile e lasciare in una teca trasparente le lettere con i desideri per il 2023. L’ingresso del Comune sarà decorato con quattro ghirlande natalizie al cui centro verranno collocate delle cascate di vischio di circa un metro e mezzo, come simbolo di buon auspicio. Sarà difficile poi non notare le palline di Natale, del diametro di due metri, che saranno posizionate per le vie e le piazze del centro creando scorci poetici e insoliti da fotografare. Dal 2 al 22 dicembre si potrà inoltre partecipare a cinque incontri in cui parole e musica si fonderanno. Un programma realizzato a cura dei Corsi di Formazione Musicale e delle Biblioteche civiche torinesi. Queste ultime ospiteranno più di 70 appuntamenti gratuiti per grandi e bambini. Anche il Centro Interculturale sarà protagonista delle feste. Offrirà infatti la possibilità ai cittadini di origine straniera di visitare i musei in lingua madre guidati da rappresentanti delle associazioni di comunità. Il progetto è realizzato insieme alla Città e a cinque musei torinesi – Museo del Risorgimento, Musei Reali, Polo del ‘900, Mao e Palazzo Madama. Inoltre, nell’ambito della collaborazione inaugurata con Circoscrizioni al Centro è stata ideata un’inizia – tiva a favore della riscoperta del cinema come momento di cultura e di socialità. Saranno distribuiti mille voucher in ogni circoscrizione per un totale di 8mila validi dal 23 dicembre al 30 gennaio 2023. Ogni buono permetterà un ingresso gratuito per un under 14 e uno ridotto per il rispettivo accompagnatore. Partner del progetto il Museo Nazionale del Cinema, Agis e Film Commission Torino Piemonte. Non resta che farsi avvolgere e conquistare della magia delle feste in città.