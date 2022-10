La Lucarelli non giudica lo chef. E le nozze? «Quando è pronto»

Insieme nella vita, separati da un voto sulla pista di “Ballando con le Stelle”: Selvaggia Lucarelli giudica e Lorenzo Biagiarelli danza sperando nella clemenza della corte e confidando nel fatto che i voti nel bene e nel male siano per lui e non perché è il “fidanzato di….” (e lo ricorda a tutti, non solo al pubblico, puntata dopo puntata). Ma nella vita di tutti i giorni formano una coppia solida da sette anni.

Lo chef mantovano, anche se buona parte della vita l’ha passata nelle Marche, è arrivato dopo il matrimonio con Laerte Pappalardo (figlio del più noto Adriano) durato dal 2004 al 2007. Una storia che le ha lasciato in eredità Leon, suo unico figlio, che è tale anche per Lorenzo. Ma di matrimonio hanno mai parlato?

Lo racconta lei a “Di Più”: «Lorenzo mi ha corteggiata prima sui social, rispondendo ad alcune odiatrici che si erano permesse di scrivere brutte cose sul mio profilo, e poi invitandomi a cena. Quando finalmente sono capitolata mi sono resa conto di essere innamoratissima». Il passo successivo è venuto facile: «E allora sono andata da lui e gli ho detto: “Lorenzo, ti amo e ti voglio sposare”. Lui mi ha risposto: “Non sono nessuno per poterlo fare, non ho un ruolo, non so cosa posso offrirti”».

Quindi storia chiusa lì, almeno per ora, ma senza nessuno scossone sentimentale. Perché Lorenzo è un ragazzo romantico, maturo e all’antica, come lo definisce lei e Selvaggia ha accettato la sua scelta. Da allora non hanno più parlato di nozze, la proposta è stata messa in un cassetto e stanno bene così.

Selvaggia ha ammesso di non essere gelosa della sua avventura a “Ballando” e della coppia che forma con Anastasia Kuzmina, una delle storiche insegnanti dello show di Rai 1. Non l’unica esperienza televisiva per il suo compagno, con il quale convive a Milano: Biagiarelli infatti dal 2020 è nel cast di “È sempre mezzogiorno”, il programma culinario di Antonella Clerici. Lei in passato avrebbe voluto qualcosa in più, hanno trovato un equilibrio di vita e allora avanti così, coppia affiatata in mezzo ad altre di Vip che invece quest’anno hanno rotto.