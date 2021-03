LA LOTTA AL VIRUS. Cirio: «Da Roma più fiale e meno fogli»

«Più vaccini e meno burocrazia. Abbiamo bisogno di più fiale e meno fogli. Questo vorrei chiedere al generale Figliuolo, che incontrerò martedì pomeriggio». Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ad Alessandria, per l’inaugurazione di un nuovo centro vaccinale. E quasi a rispondergli l’annuncio, proprio del generale, che tra lunedì e Pasqua arriveranno in Italia quasi 3 milioni di dosi di vaccino anti Covid. Un «quantitativo importante», che segna «l’effettivo cambio di passo» nell’immunizzazione degli italiani.

Viene da dire che ora i medici li abbiamo, ma servono i vaccini, dal momento che da lunedì partiranno «le vaccinazione da parte dei medici di medicina generale» assicura ancora il governatore Cirio. «Sono 40mila le fiale che abbiamo fatto pervenire alle farmacie territoriali perché i medici possano essere operativi» spiega. Il Piemonte si avvicina alle 20mila somministrazioni al giorno. Sono state 18.770, tra cui 11.840 ultraottantenni, quelle effettuate ieri, per un totale di 745.066 dosi inoculate dall’inizio della campagna, di cui 263.390 come seconde.

Nel frattempo, il numero delle adesioni al bando della Regione per il reclutamento dei medici per la campagna vaccinale in Piemonte sfonda quota 400. «Abbiamo lavorato per risolvere il problema, ottenendo la possibilità per le Asl di mettere subito a contratto i medici per 12 ore settimanali e chiedendo al Governo di sbloccare in tempi rapidi la situazione per le altre 28 ore settimanali» spiega l’assessore alla Sanità, Luigi Icardi. «Abbiamo costituito 140 punti vaccinali, che sono abbiamo i medici di medicina generale che già in 735 hanno aderito alla richiesta della Regione e faranno i vaccini nei loro ambulatori, altri 800 li faranno nelle strutture messe a disposizione delle aziende. Fare un siero di vaccino anti Covid non è come il vaccino antinfluenzale ed è per questo che dobbiamo tendere la mano ai medici di medicina generale».

Nei prossimi giorni inoltre verrà chiusa la campagna vaccinale che riguarda i volontari della protezione civile. «Abbiamo usato il termine “essenziali” – spiega ancora Cirio -. La Conferenza delle Regioni ha accolto la nostra richiesta e li ha inseriti come prioritari. Questo è un segno di gratitudine che vogliamo manifestare a loro perché la Protezione Civile in Piemonte è la migliore d’Italia».