La linea dura di Cirio: «Licenziare i No Vax». Fioccheranno le cause

Linea dura della Regione contro i sanitari No Vax. Sono 20mila, secondo le ultime stime, i medici, gli infermieri e gli impiegati amministrativi piemontesi che non hanno ancora ricevuto il vaccino contro il Covid. «I numeri sono reali, ma si stanno riducendo» commenta il presidente dalla Regione Piemonte Alberto Cirio, in visita all’hub del Valentino. «Ci sono molti “vaccino scettici”, che stanno maturando la convinzione di vaccinarsi» aggiunge il governatore. «Come difendo la possibilità di scelta per i non sanitari, dico che chi svolge una professione sanitaria deve vaccinarsi» conclude Cirio.

Altrimenti? «Secondo la legge verrà spostato a fare mansioni diverse e, come ultima ratio, c’è l’interruzione del rapporto di lavoro». In altre parole, tra licenziare un medico No Vax e proteggere un paziente vulnerabile, Cirio non ha dubbi. «Sono più preoccupato che un nostro anziano possa prendere il Covid» spiega. E quando gli si chiede se questo approccio non rischi di mandare in tilt il sistema di assistenza territoriale minimizza.

Anche dal sindacato dei camici bianchi invitano a guardare con cautela ai numeri. «Il numero nudo e crudo oscura tante realtà diverse al suo interno – avverte la dottoressa Chiara Rivetti, segretario regionale Anaoo Assomed -. Sembra che i sanitari non siano fiduciosi nel confronti del vaccino, ma non è così». Tra i primi distinguo da fare, c’è quello tra medici pubblici e privati. E molto bisogna ancora discutere prima di parlare di licenziamenti. «Non è certo la Regione che può scegliere. Deve essere normato a livello nazionale – sottolinea ancora Rivetti – altrimenti rischiano di fioccare molte cause».

Lo sa bene l’ex pm Antonio Rinaudo che, dal canto suo, commenta: «Non sono 20mila no vax. Sono 20mila soggetti che al momento non risultano vaccinati, ma le motivazioni possono essere plurime». Tra i medici si contano, ad esempio, casi di allergie, donne incinte o che stanno portando a termine terapie di fecondazione assistita.