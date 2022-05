La Lazio rovina la festa della Juve al 95′ con Milinkovic-Savic: 2-2 allo Stadium

Grande festa all’Allianz Stadium per gli addii di Chiellini e Dybala, ma sul campo è la Lazio a gioire per un pari a tempo scaduto. Il posticipo del lunedì tra i biancocelesti e la Juve finisce 2-2.

I bianconeri partono a razzo con Vlahovic prima, in gol di testa, e Morata al termine di una bella serpentina in area di rigore. Nella ripresa il ribaltone degli uomini di Sarri: prima un autogol di Alex Sandro su calcio d’angolo (deviazione sfortunata su colpo di testa di Patric) e quindi la beffa al 95′. Segna in contropiede Milinkovic–Savic, tap-in vincente dopo una parata di Perin su conclusione di Basic.