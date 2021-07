La Juventus vince l’amichevole con il Cesena 3-1

La nuova Juventus targata Allegri scende in campo per la prima amichevole stagionale contro il Cesena, formazione che milita in Lega Pro.

Il nuo commissario tecnico schiera una Juve con molte novità e tanti giovani. Questa la formazione iniziale: Perin; De Winter, Dragusin, Rugani, De Sciglio; McKennie, Miretti, Ranocchia; Soulé, Pjaca, Felix Correia. 11 quasi obbligati causa infortuni e nazionali impegnati con le rispettive squadre.

La Juventus va subito in vantaggio con De Winter al 5′ minuto. Il raddoppio arriva al 34esimo, con McKennie che va a segno di sinistro su assist di Soulé.

Accorcia in Cesena, dopo appena due minuti. Al 36′ Shpendi sorprende Perin.

Dopo il suo assist per il raddoppio, è Soulé che chiude il discorso vittoria per la Juve con la terza rete al 66′.