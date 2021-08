La Juventus si impone 3 – 1 in amichevole contro l’Atalanta (FOTO)

Partono subito forte le due formazioni che non si risparmiano nonostante il caldo. Subito l’Atalanta si fa pericolosa con Gosens che sfiora il goal ma colpisce la traversa al terzo minuto di gioco. Passano solo 5 minuti e all’8′ la Juventus si porta in vantaggio con Dybala che sfrutta il palleggio tra Chiesa e Ronaldo con il primo che crossa al centro con un assist perfetto. 1- 0 per la Juve.

La squadra bergamasca accorcia le distanze grazie ad un rigore; Bonucci ferma fallosamente Freuler e dal dischetto Muriel spiazza Szczesny. al 17′ è 1-1.

Al 39′ Bernadeschi, con un grand tiro di sinistra da fuori l’area raddoppia per la Juve, risultato con cui le squadre vanno al riposo.

I secondi 45 minuti passano più in sordina con molti cambi. Per la Juve esce un applauditissimo Dybala, nonostante le continue voci di mercato apprezzato da tutto il pubblico presente. Ancora, escono Bernadeschi, Ronaldo, Bonucci e Chiesa. La partita va avanti con le squadre che hanno cambiato molto ma il risultato non si sblocca.

Dopo tre minuti di recupero, quando proprio la partita sembrava finita, la Juventus segna grazie a Morata con destro ravvicinato. Finisce 3 – 1 per la squadra di Allegri.

L’amichevole tra Juventus e Atalanta oltre a essere stata una importante partita di preparazione in vista dell’imminente inizio del campionato, è stato un test ricco di novità. Non solo per l’occasione l’Allianz Stadium è stato riaperto al pubblico, con posti disponibili fino al 50% di capienza ma anche perché durante la partita è stata testata la centrale VAR di Lissone. Ad arbitrare Abisso mentre i suoi assistenti per l’occasione, Ayroldi e Imperiale, si sono piazzati davanti ai monitor alle EI Towers di Lissone. Un test fondamentale per verificare l’efficacia di uno strumento sicuramente innovativo come quello del VAR a distanza, che vedrà il suo esordio ufficiale in campionato il 21 agosto durante la sfida tra Verona e Sassuolo.