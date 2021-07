In campo la Juventus contro il Monza per il Trofeo Luigi Berlusconi.

Per la seconda uscita stagionale dei bianconeri, dopo l’amichevole vinta con il Cesena, Allegri sceglie il più classico dei 4-3-3 e schiera: Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Demiral, Pellegrini; Ranocchia, Ramsey, Rabiot; Kulusevski, Brighenti, Soulé.

Primi 10 minuti con entrambe le squadre che provano già l’allungo, ma a sbloccare il risultato ci pensa Ranocchia al 13esimo. Un bel tiro da fuori area per il giovane Under23 della Juve contro cui Di Gregorio non può nulla. Passano solo pochi minuti che lo stesso Ranocchia crossa al centro per Brighenti che solo di poco non raddoppia.

I primi 45 minuti finiscono così, con la Juventus in vantaggio per 0-1 sul Monza di Stroppa.

Le squadre tornano sul terreno di gioco e la Juventus sostituisce Szczesny, Demiral, Pellegrini e Ramsey con Perin, Rugani, De Winter e Fagioli. Al 53esimo la squadra di Allegri raddoppia con Dejan Kulusevski.

Al 42′ minuto del secondo tempo, il Monza accorcia con un bel gol di D’Alessandro, su assist di Colpani.

Finisce così, dopo 4 minuti di recupero. La Juventus si aggiudica il Trofeo Luigi Berlusconi, vincendo la seconda amichevole stagionale.