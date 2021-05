La Juve vince la Coppa Italia: Atalanta battuta 2-1, decidono Kulusevski e Chiesa

La Juventus vince la Coppa Italia 2020/21: i bianconeri battono 2-1 l’Atalanta grazie alle reti di Kulusevski e Chiesa.

PRIMO TEMPO: APRE KULUSEVSKI, PAREGGIA MALINOVSKYI

Il parziale cambia alla mezz’ora: la Juventus punisce in contropiede e passa in vantaggio. Segna Kulusevski con un gran tiro a giro dopo un batti e ribatti in area. Qualche protesta nerazzurra per un fallo sugli sviluppi dell’azione, ma l’arbitro conferma il gol. L’Atalanta trova il pari dopo dieci minuti: Hateboer serve Malinovskyi al limite dell’area, l’ucraino stoppa e batte Buffon con una gran conclusione: 1-1 e partita in parità.

SECONDO TEMPO: DECIDE CHIESA

La ripresa inizia a ritmo lento, poi sono i bianconeri a fare la partita. Al 60′ palo clamoroso di Chiesa a tu per tu con Gollini. L’ex Fiorentina si riscatta al 72′: questa volta, solo davanti al portiere, calcia forte e non sbaglia. Palla in rete e 2-1 per la Juventus. Inutile l’assalto finale dei nerazzurri: gli uomini di Pirlo resistono e portano a casa il trofeo.