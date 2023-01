Buone notizie in casa Juventus in vista del doppio impegno tra Coppa Italia e campionato: sono pronti al rientro Paul Pogba e Dusan Vlahovic, che hanno svolto tutto l’allenamento in gruppo con il resto della squadra.

Per i bianconeri, oggi e domani al JTC tra campo e palestra, nel mirino la sfida di Coppa Italia contro il Monza, in programma giovedì 19 gennaio alle ore 21, e l’impegno interno contro l’Atalanta di domenica sera.