La Juve riprende a correre: 2-0 al Bologna, decidono Morata e Cuadrado

Dopo il mezzo passo falso di Venezia, la rincorsa della Juventus verso le prime posizioni riprende spedita. Autorevole e matura la vittoria conquistata dai bianconeri a Bologna, 2-0 con un gol per tempo firmati da Morata e Cuadrado. Scavalcata momentaneamente la Fiorentina in quinta posizione e rosicchiati tre punti all‘Atalanta, travolta dalla Roma. Il Napoli e il quarto posto sono ad appena cinque punti, ma i partenopei devono ancora giocare: domani sera c’è il big match a San Siro contro il Milan.

Allegri rilancia Arthur in cabina di regia e schiera Cuadrado terzino destro, con Pellegrini a sinistra. Tra i tre di centrocampo ci sono McKennie e Rabiot, il trio d’attacco è formato da Bernardeschi, Kean e Morata. È proprio lo spagnolo, al 5′, a sbucare dalla nebbia e a raccogliere l’invito di Bernardeschi per il gol del vantaggio in contropiede. La reazione del Bologna non è incisiva e si arriva al riposo sullo 0-1.

Più convinta la spinta degli uomini di Mihajlovic nella ripresa. La Juventus arretra il baricentro, per alcuni minuti non riesce a uscire dalla propria metà campo, è salvata da De Ligt su Hickey e da Szczesny sul tentativo di Dominguez. Ma al 24′ arriva il gol della sicurezza. Cuadrado calcia di destro dal limite, Hickey devia con la schiera e la palla s’incacca alle spalle di Skorupski. Finale senza ulteriori affanni. La rimonta bianconera prosegue.