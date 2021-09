La Juve piange Bryan Dodien, promessa del vivaio stroncata dal cancro a 17 anni

La grande famiglia della Juventus, ma più in generale l’intero mondo del calcio, è in lutto per la scomparsa di Bryan Dodien, la giovane promessa spentasi a soli 17 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Ad annunciarlo è stato lo stesso club bianconero con un Tweet: “La Juventus si stringe nel dolore con la famiglia di Bryan Dodien“.

Bryan, classe 2004, era cresciuto nelle formazioni giovanili bianconere. Sognava di giocare in prima squadra e nella nazionale italiana, purtroppo si è dovuto arrendere a un brutto male che era riuscito a sconfiggere nel 2018, tornando in campo con l’under 15 della Juve e celebrando l’avvenimento sui social, ma che alla fine l’ha spuntata.

A Bryan ha rivolto un appassionato messaggio d’addio Paul Pogba, che gli aveva anche dedicato un gol in un derby: “La più triste delle notizie. I miei pensieri e le mie preghiere sono con tutti i tuoi cari. Perdere una persona cara non è mai facile, ma non ti dimenticherò mai. Hai lottato tanto, sei stato forte, un esempio per tutti. Ciao piccolo amico mio. RIP Bryan, ci mancherai”.

Messaggio d’addio attraverso i social anche per Moise Kean: “Riposa in pace cuginetto”, si legge in una storia Instagram pubblicata dal centravanti della Juventus e della nazionale azzurra