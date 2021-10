La Juve perde e vede le streghe, Toro scatenato (3-0) con la Samp

Le pagelle della Juventus – Paolo Casamassima

SZCZESNY 6 prende tre tiri, gli fanno due gol. Ma non ha nessuna responsabilità sulle conclusioni a rete di Simeone.

DANILO 6 trova l’assist per McKennie in occasione del gol bianconero. Per il resto normale amministrazione.

BONUCCI 5,5 troppi lanci lunghi e Allegri lo riprende. Sulla perla di Simeone per il raddoppio lo sta a guardare.

CHIELLINI 5,5 lotta come al suo solito ma anche lui sbanda.

ALEX SANDRO 5,5 non brilla come il resto della difesa bianconera. Sul primo gol, arrivato dalla sua parte, non si fa trovare pronto (81° Pellegrini sv: chiamato in campo a sorpresa).

CUADRADO 5 è la brutta copia del giocatore dello scorso anno. Fatica a saltare l’uomo. Nervoso, esce tra i fischi (69° Kulusevksi sv: non pervenuto)

BENTANCUR 5 male, male. Si interscambia con Arthur ma non è mai efficace sia in fase di impostazione sia in fase difensiva (69° Bernardeschi 6: ci mette la voglia ma non basta).

ARTHUR 5,5 prova a disegnare geometrie a metà campo senza successo. Commette un errore grave in occasione del primo gol di Simeone (57° Locatelli 6: morde le caviglie dell’avversario, non molla fino all’ultimo. Si mangia il gol del pari).

RABIOT 5 fantasma come nella sfida contro il Sassuolo. Il Covid gli ha tagliato le gambe (57° McKennie 6,5: letale negli inserimenti si fa trovare nel posto giusto sul gol, il 2° di fila)

DYBALA 6 prova a prendere la Juve per mano ma con poco successo. Gioca troppo distante da Morata. Come se non bastasse, ancora una volta, ci si mette la traversa a stoppargli l’urlo in gola. Poi lo ferma Montipò. Niente festa per la sua 250ª in Serie A.

MORATA 5,5 tanto movimento ma anche tanti errori. Servito poco e lasciato troppo solo, Gunter gli fa sentire i tacchetti. Si sbatte tanto ma in zona gol arriva sempre sfiancato.

ALLEGRI 5 la sua Juve si sveglia solo nel finale ma non basta a recuperare una partita che si era messa male fin dall’inizio.

Le pagelle del Torino – Emanuele Pastorella

MILINKOVIC-SAVIC 6 come spesso capita non deve sporcarsi troppo i guanti.

DJIDJI 6,5 probabilmente la sua miglior gara.

BREMER 6 si becca un giallo perché salta fuori tempo, ma di fatto annulla Quagliarella.

BUONGIORNO 6,5 terza di fila da titolare, il canterano offre la prestazione più convincent.

SINGO 7 perde tanti palloni, poi si riscatta alla grande con una corsa a perdifiato da una parte all’altra del campo per la rete del raddoppio (dal 53° Vojvoda 6: dà respiro all’ivoriano, va vicino al tris granata).

LUKIC 6,5 pre cisione nei passaggi e pulizia nei contrasti.

POBEGA 6 costretto agli straordinari per l’infortunio di Mandragora, alla a La Spezia riposerà causa squalifica.

AINA 7 il Toro sfonda spesso sul lato destro della difesa blucerchiata, il merito è del nigeriano (dall’86° Rodriguez sv).

PRAET 7 prima da titolare al Grande Torino e primo gol, il belga si conferma un acquisto estivo più che azzeccato (dal 77° Rincon sv).

LINETTY 6,5 in extremis al posto di Brekalo, l’ex Samp fornisce l’assist per la rete del vantaggio (dall’86 Verdi sv).

SANABRIA 6,5 è sempre utile nel gioco di squadra e nello smistare come palloni, come in occasione dell’1-0 (dal 53’ Belotti 7: sta crescendo di condizione, trova un gol cercatissimo allo scadere).

ALL. JURIC 7 vince una gara che era da vincere, a La Spezia può fare un altro salto.