La Juve non vince più: ko anche a Monza, espulso Di Maria. Ora Allegri rischia

La Juve non c’è più. Dopo il ko in Champions contro il Benfica i bianconeri non reagiscono e incassano un’altra sconfitta: all’U-Power Stadium passa 1-0 il Monza.

Allegri (squalificato) sceglie Di Maria al fianco di Vlahovic con Miretti confermato con Paredes a centrocampo. In difesa c’è Gatti al fianco di Bremer con De Sciglio e Danilo larghi. Al 40′ l’episodio che cambia la sfida: gomitata di Di Maria a Izzo, rosso diretto per l’argentino che lascia i suoi in dieci.

Nella ripresa i quattro cambi di mister Palladino cambiano la gara: è il subentrato Gytkjaer che insacca su cross di Ciurria, a difesa ferma. L’assalto finale in inferiorità numerica non basta: quinta partita consecutiva senza vittoria per i bianconeri di Allegri, che ora rischia davvero.