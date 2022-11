La Juve fa le prove di sorpasso, ma Inzaghi sa come batterla

Prove di sorpasso tra Juventus e Inter domani sera (fischio di inizio ore 20:45) all’Allianz Stadium. I bianconeri di Massimiliano Allegri, infatti, sono a soli due punti in classifica dalla formazione allenata da Simone Inzaghi e faranno leva sul buon momento della retroguardia, che, al contrario di quanto accaduto in Europa, subisce pochissimi gol in Serie A. Considerando i principali 10 campionati europei 2022/23, solamente il Barcellona (quattro reti in 12 gare) e il Benfica (cinque in 11) hanno subito meno gol della Juventus (sette); l’Inter, invece, ha incassato 17 gol finora (era dal 2011/12 che non ne subiva così tanti a questo punto del campionato). È di buon auspicio, in tal senso, il fatto che i bianconeri hanno vinto le ultime tre partite di campionato senza subire alcun gol: la Juventus non infila quattro clean sheet consecutivi in Serie A dal dicembre 2018 (sei in quel caso, con sei vittorie senza subire alcuna rete).

C’è una variabile però da considerare nella sfida, la variabile Simone Inzaghi che potrebbe diventare solamente il secondo allenatore nella storia dell’Inter a vincere due trasferte di Serie A contro la Juventus, dopo Helenio Herrera, che ci riuscì in ben tre occasioni tra il 1961 e il 1965. Inoltre, considerando tutte le competizioni e partendo dalla sua data di esordio come allenatore di prima squadra (aprile 2016), Simone Inzaghi ha battuto la Juventus sette volte su 18 confronti (solo due pareggi): è l’allenatore che ha sconfitto più volte i bianconeri in questo periodo. I nerazzurri, infine, andranno a caccia della quinta vittoria di fila consecutiva: sono quattro i successi ottenuti finora, tutte arrivate segnando almeno due reti: è da gennaio 2022 che i nerazzurri non ne ottengono almeno cinque nello stesso torneo di Serie A (striscia di otto in quel caso). Juve-Inter, ne vedremo delle belle.