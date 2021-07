La Juve e l’omaggio alla notte e alla musica torinese: ecco la divisa away [VIDEO]

La Juventus ha svelato la divisa away 2021/22, ispirata a Torino e in particolare al mondo della notte, alla scena musicale elettronica torinese e alla sua influenza sui giovani. “Un’influenza e uno stile, musicale e non solo, che sono nati a Torino, ma hanno coinvolto il pubblico e gli appassionati di tutto il mondo, diventando davvero un genere globale” si legge sul sito del club bianconero.

La divisa griffata Adidas “combina una classica base nera ad accenti cromatici lineari integrati nel tessuto, che rappresentano proprio le luci sfavillanti di club e festival, strizzando l’occhio ai colori iconici delle divise della Juventus. Le tre strisce iridescenti arancioni e rosa sulle spalle, poi, creano un effetto cangiante ed è la prima volta che Adidas utilizza questa tecnologia in una maglia da calcio”.

IL COMUNICATO

“La nuova maglia Away è realizzata, inoltre, con PRIMEGREEN, una serie di materiali riciclati ad alte prestazioni e pone la sostenibilità al centro dell’innovazione. La nuova tecnologia HEAT.RDY – KEEP COOL è progettata per mantenere i giocatori freschi e asciutti per tutta la partita, ottimizzando la termoregolazione. La maglia replica offre benefici simili grazie alla tecnologia AEROREADY – FEEL READY, che assorbe l’umidità per assicurare freschezza e comfort eccezionali.

La divisa farà il suo esordio proprio nel weekend che è alle porte, in occasione dell’amichevole della Prima Squadra maschile, sabato contro il Cesena.

Per celebrare il lancio, adidas e Juventus hanno realizzato un film in collaborazione con il C2C Festival di Torino (noto in precedenza come “Club To Club”), uno degli eventi musicali avant-pop più importanti al mondo. Con il racconto di Carlo Pastore e Lil C e la colonna sonora di Koreless, il film presenta alcuni dei talenti musicali più entusiasmanti della scena mondiale come ROMY (The XX) e della scena italiana e britannica, come il collettivo Gang Of Ducks, Koreless, Mana, Sara Berts e spime.im, oltre ad anticipazioni su un evento che si terrà a marzo 2022 in onore della maglia.

La divisa Away potrà essere acquistata da oggi nello Juventus Online Store e negli store fisici della Juventus”.

IL VIDEO: