La Juve crolla a Stamford Bridge: il Chelsea cala il poker

Finisce 4-0 il match tra Chelsea e Juve valido per il quinto turno della fase a gironi di Champions League: la Vecchia Signora cede il primo posto ai Blues nella classifica del girone H.

LA PARTITA

Un primo tempo sofferto e combattuto per entrambe le squadre. I Blues trovano il vantaggio al 25’ grazie a una rete di Chalobah che ha provocato le proteste dei bianconeri per una deviazione di mano di Rudiger, giudicata regolare dal direttore di gara. La Juve reagisce e pochi istanti dopo sfiora il gol del pareggio con un pallonetto di Morata che scavalca in corsa Mendy: miracolo di Thiago Silva che salva in scivolata.

Nel secondo tempo il Chelsea firma il raddoppio che vale il sorpasso sulla Juve in classifica, prima con la rete di James al 56’. Il tris arriva poi con Hudson-Odoi appena due minuti dopo, al 58’. Chiude nel finale Werner con la rete del 4-0 al 95′. Risultato che spedisce i Blues in vetta al girone H in attesa dell’ultima giornata.