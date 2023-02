La Juve cambia pelle dopo la Coppa Italia: «Ora sfida salvezza»

Cambiare pelle e calarsi subito in una nuova realtà, quella della lotta salvezza. Un conto è infatti competere, in gara secca, per raggiungere la semifinale di Coppa Italia come accaduto giovedì sera all’Allianz Stadium contro la Lazio. E un conto, invece, sarà affrontare la trasferta di Salerno, da provinciale, con la Juve che martedì sera andrà in Campania a giocarsi una sfida dal sapor di salvezza. Passare dallo smoking per la serata di gala a un abito più spartano, più da combattimento, per venire fuori – fino a prova contraria; ma questo lo stabiliranno i tribunali sportivi – dal pantano della salvezza.

D’altronde, basta dare uno sguardo alla classifica: tra la Vecchia Signora, penalizzata dal -15 per l’affaire plusvalenze fittizie, e la squadra allenata dall’ex Toro Davide Nicola, ci sono solo due punti di differenza, 23 a 21. «Ora penseremo alla Salernitana – ha dichiarato Allegri al termine della sfida di Coppa Italia contro la Lazio di Maurizio Sarri -, che per noi è uno scontro diretto visto che ci sono due punti di differenza». Cambiare testa e soprattutto alleggerirsi del peso mentale del -15. Contro la Lazio sono arrivati i primi buoni segnali in questo senso. Dopo il ko contro il Monza la Juve ha rialzato la testa e soprattutto ha dimostrato di essersi rimessa in carreggiata dal punto di vista difensivo. Quella di giovedì, infatti, è stata la prima partita del 2023 bianconero senza subire gol.

A Salerno, come già preannunciato dallo stesso Massimiliano Allegri prima della partita contro la Lazio, ancora una volta non ci sarà Paul Pogba, alle prese con un affaticamento muscolare: «Pogba è difficile che sia disponibile per Salerno, anche perché è una settimana che fa poco e niente – ha concluso detto l’allenatore livornese -. Speriamo di riaverlo il più presto possibile perché comunque è un giocatore su cui contiamo. Sono 50 anni che sono dentro il mondo del calcio: quando le cose si incastrano al contrario dopo bisogna avere pazienza per venirne fuori».